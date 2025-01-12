Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, son dönemde yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler ve 2025 öngörülerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zeka alanında son 5 yılda dünyada ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Küçükşabanoğlu, özellikle gelişmiş ülkelerin bu konuyu ana gündemlerine aldıklarını söyledi.

Küçükşabanoğlu, söz konusu teknolojiye ülkelerin ekonomik açıdan baktıklarına işaret ederek, "Çünkü dünyada yapay zeka 2030'a kadar yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacak. Özellikle gelişmiş ülkeler buradan payını alıp ekonomilerini güçlendirmek istiyorlar." diye konuştu.

Yapay zekanın güvenlik açısından da önemli olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, "siber savaşların" konuşulduğu bir dönemden geçildiğini ve ülkelerin bu teknolojiyi kullanarak güvenliklerini sağlamak istediklerini dile getirdi.

Küçükşabanoğlu, özellikle ABD ile Çin'in söz konusu alanda çekiştiğini, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi adımlar attığını, Birleşik Krallık ve Singapur'un da girişimlerde bulunduğunu anlattı.

Fransa'da ve Avrupa Parlamentosunda geçen yıl yaşanan gelişmeleri hatırlatan Küçükşabanoğlu, "Bu gelişmelere baktığımız zaman dünya yapay zekayı ana gündemine almış durumda. Yapay zeka o kadar dinamik kavram ki dünyadaki bu gelişmeleri takip etmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "SİBER GÜVENLİK ÜLKELER İÇİN OLMAZSA OLMAZ"

Yapay zeka alanında Türkiye'de yaşanan gelişmelere dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yapay zekayla ilgili komisyon kuruldu. Komisyon umarım çalışmalarını başarıyla sürdürür. Milli Güvenlik Kurulu da kararlarında yapay zekaya geniş yer vermeye başladı." değerlendirmelerinde bulundu.

Küçükşabanoğlu, Türkiye'de yapay zeka alanında, bakanlıklar ve kurumlar tarafından da adımlar atıldığını belirterek, Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının teşkilat yapısında değişiklikler yapıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların yapay zeka girişimcilerine teşvik sağladığını vurgulayan Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Çünkü siber güvenlik ülkeler için olmazsa olmaz. Ekonomi, güvenlik, dış politika dahil, siber güvenlik aslında hepsinin içinde var. Türkiye, şu an yapay zeka endekslerinde 40'lı sıralarda ama ilk 20'ye girme hedefi var. Atılan adımlar artırılırsa 2025 yılı Türkiye için ilk 20'ye girme dönemi olabilir."

- "DEEPFAKE İLE İLGİLİ REGÜLASYONLARIN ÇIKARILMASI LAZIM"

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın dış politika, ekonomi, spor ve medya gibi çoğu alanı dönüştürdüğüne işaret ederek, bu teknolojinin getirdiği avantajlar kadar dezavantajlarının da bulunduğunu söyledi.

Yapay zekada en önemli problemlerden birinin mahremiyet ve etik problemleri olduğunu belirten Küçükşabanoğlu, "Deepfake teknolojisi yani herkesin anlayacağı dilden dijital ses ve yüz nakli. Deepfake sadece Türkiye için problem değil, dünya için problem. Dünyanın bununla ilgili regülasyonları çıkarması lazım." dedi.

Küçükşabanoğlu, teknolojinin bireyi manipüle edebildiğini, uluslararası şantaj ve casuslukta kullanılabildiğini anlattı.

- "YAPAY ZEKANIN MAHREMİYET PROBLEMLERİNİ GÖRECEĞİMİZ YILDAYIZ"

ABD, Çin ve Birleşik Krallık'taki kameraların yoğunluğuna dikkati çeken Küçükşabanoğlu, Birleşik Krallık'ta bazı mahallelerde dakikada 133 yüz okunduğunu bildirdi. Bu teknolojinin risklerine değinen Küçükşabanoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapay zekanın mahremiyet etik problemlerini daha fazla göreceğimiz bir yıldayız. Bundan korunmak için teknoloji okuryazarlığı çok önemli. Teknoloji okuryazarlığı bir toplumda gelişmişse insanlar buna karşı kendilerini koruyabilir. Aynı zamanda kamunun da bu konuda atılım yapması lazım. Çünkü kamunun vatandaşlarını bu tür tehditlere karşı koruma görevi de var. O yüzden 2025 yılında yapay zekanın ekonomik faydalarını göreceğiz ama bir yandan da mahremiyet etik problemleriyle de karşı karşıya kalacağız. Teknoloji okuryazarlığı önemli ve devletlerin geç kalmadan akil insanlarla beraber ciddi anlamda regülatif adımlar atması çok kıymetli."