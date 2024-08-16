İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7026
  • EURO
    37,0487
  • ALTIN
    2659.22
  • BIST100
    9998.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Türkiye tarihinde bir ilk! 70 bin kilometre uzaktan sinyal

TÜRKSAT 6A, yörünge transferi sırasında Türk bilim insanlarının yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistem sayesinde 70 bin kilometre irtifaya yükseldi. Türkiye, tarihinde ilk kez bu kadar uzak mesafeden sinyal almayı başardı.

16 Ağustos 2024 Cuma 08:36 - Güncelleme:
Türkiye tarihinde bir ilk! 70 bin kilometre uzaktan sinyal
ABONE OL

TÜRKSAT 6A'nın tarihi yolculuğunda bir ilke imza atıldı. TÜRKSAT 6A yörünge transferi sırasında 70 bin kilometre irtifaya yükseldi. CTech tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde Türkiye, tarihinde ilk kez bu kadar uzak mesafeden sinyal almayı başardı. TRT Haber'e konuşan CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, proje için 10 yıldır çalıştıkları belirtti.

'YURT DIŞINA SATACAĞIZ'

Fırat, "TÜRKSAT 6A ve ondan önceki projeler bize çok önemli kazanımlar sağladı. Bu projelerde imza attığımız uyduların anahtar teslim olarak yurt dışına satılması masadaki seçeneklerden biri. Ayrıca geliştirilen alt teknolojilerin yurt dışındaki müşterilere satışı da ihtimaller dahilinde. Burada önemli bir nokta var... Türkiye'nin ürettiği ekipmanlar uzayda tecrübe edildi. Haliyle bu alanda dünyadaki az sayıdaki seçenek arasına girdik. Biz buna 'tarihçe' diyoruz. TÜRKSAT 6A ile ülkemiz çok değerli bir tarihçe kazandı. Bundan sonraki süreçte rekabetçi koşullarımızı da ortaya koyarak yurt dışına satış işlemlerinin peşine düşeceğiz. Türk uzay ürünlerini farklı ülkelerin kullanımında göreceğiz günler uzak değil" dedi.

  • TÜRKSAT 6A
  • sinyal
  • uzay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.