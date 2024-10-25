Türkiye teknoloji ve girişimcilik ekosistemi bir kez daha Webrazzi Summit'te buluştu!

23 Ekim'de, Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşen ve açılış konuşmasını Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal'ın yaptığı Webrazzi Summit 2024'te, alanında uzman birbirinden değerli yerli/yabancı konuşmacı, teknoloji ve girişimcilik sektörlerine dair merak edilenleri katılımcılarla paylaştı. Webrazzi Summit 2024, e-ticaretten fintech'e, dijital pazarlamadan yapay zekaya, halka arzlardan sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede 2024'ün öne çıkanları ve 2025'in gündeminin konuşulduğu eşsiz bir sahne sundu.

5 farklı salonda eşzamanlı gerçekleşen oturumlar ile, hepsi birbirinden dikkat çekici paneller, sunumlar ve workshop'lar yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan Webrazzi Summit 2024, networking'e imkan sağlayan kahve molaları ve öğle yemeği ile sürdü; fuaye alanında şirketleri ve girişimcileri tanıma fırsatı da katılımcılara sunuldu.

Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal, Webrazzi Summit 2024 sahnesinde önemli açıklamalarda bulundu.

2021 yılında gerçekleşen Tech.eu satın almasını hatırlatan Arda Kutsal, Webrazzi'nin yoğun bir şekilde büyümeye devam ettiğini paylaştı. Büyümenin yatırım gerektirdiğini de aktaran Kutsal, Webrazzi'nin yeni bir yatırım turuna başladığını duyurdu.

Arda Kutsal, Türkiye'deki girişim ekosisteminin en önemli isimleri arasında yer alan Nevzat Aydın'ın, Webrazzi'nin devam eden yatırım turuna katılan ilk isim olduğunu paylaştı. Nevzat Aydın, gerçekleşen yatırım ile birlikte Webrazzi'ye ortak oldu. Webrazzi Summit 2024 sahnesinde yatırım özelinde açıklamalarda bulunan Nevzat Aydın, Yemeksepeti şapkası olmasa aslında bu yatırımın çok daha önce gerçekleşebileceğini paylaştı.

Webrazzi'nin yatırım turunun devam ettiğini paylaşan Kutsal, ilerleyen dönemde yeni isimlerin yatırım turuna katılacaklarını da paylaştı.

Webrazzi Summit 2024 sahnesinde, Arda Kutsal'ın bir diğer önemli açıklaması da Webrazzi Grup şirketlerinden Londra merkezli Tech.eu'nun bir sonraki etkinliğinin detayları üzerine oldu. Kutsal, Tech.eu Summit 2025'in 25-26 Mart 2025 tarihlerinde, Londra'nın en prestijli etkinlik lokasyonlarından biri olan The Queen Elizabeth II Centre'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Londra'da gerçekleşen Tech.eu Summit London 2024 etkinliği, 35 ülkeden 1200'den fazla katılımcı, 120 konuşmacı ve 20 sponsorun katılımıyla gerçekleşmişti. London Stock Exchange'in daveti ile, Londra borsa açılış seremonisinin de gerçekleştirildiği etkinlik, Avrupa ve Birleşik Krallık teknoloji ve girişim ekosistemini bir araya getirmişti.

Tech.eu Summit London 2025, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2 gün boyunca global yatırım ve girişim ekosistemini Londra'da buluşturacak. Alanında uzman konuşmacılar, 2 gün boyunca Tech.eu Summit London 2025 sahnesinde yer alacak. Tech.eu Summit London 2025'te konuşacağımız konular arasında ise yapay zekadan finansal teknolojilere, girişimlerden oyun teknolojilerine kadar pek çok konu yer alıyor.

Webrazzi Summit 2024'ün girişimciler için önemli fırsatlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Startup Stage'de gelecek vadeden 42 girişim sahne aldı. Startup Lounge alanında yenilikçi fikirleri ve iş modelleriyle dikkat çeken girişimler, katılımcılarla ve potansiyel yatırımcılarla tanışma fırsatı buldu. Startup Lounge, dijital dünyanın geleceğini şekillendiren girişimlere destek verirken onları daha geniş bir kitleyle de buluşturmuş oldu.

Webrazzi Summit 2024'e katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal ile konuşmasında, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için atılan yeni adımları açıkladı.

Girişimcilik Destekleme Fonları'nın (GSHF) kurulması için önemli adımlar atıldığını belirten Mehmet Fatih Kacır, bu fonların Türkiye'de daha kolay kurulabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri yapıldığını ve kamu desteklerinin artırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mehmet Fatih Kacır, "Çalışanlar için hisse opsiyonu yasal mevzuatının TBMM'de kabul edildiğini ve ilk kez yasal çerçeveye girdiğini" ifade etti. Ayrıca "7 milyar 300 milyon lira kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik. Bu fonlarda toplamda 67 milyar liralık bir kaynak oluştu" diyerek sözlerine devam etti.

Mehmet Fatih Kacır, "Melek yatırımcılığı gözden geçiriliyor ve çalışanlara girişimcilik izni hakkı tanınacak. Dünyada tecrübesi olan girişimcilerin daha başarılı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle iş hayatlarını tümüyle riske atmadan yeni fırsatlar yaratmalarını sağlamalıyız" dedi.

"Teknoloji, Sanat ve Gelecek" başlıklı oturumda sanatçı ve girişimci Mert Fırat, müzisyen Koray Candemir ve NA Kapital Kurucusu Nevzat Aydın; Webrazzi Kurucu ve CEO'su Arda Kutsal'ın sorularını yanıtladılar.

Mert Fırat, kültür sanat ve teknolojinin şimdiye kadar paralel bir şekilde ilerlediğini ifade etti. "Bu iki alanı birbirinden ayrı düşünmek mümkün değil" diyen Fırat, hak temelli kredinin dönüşebileceği bir sistemin olmadığını belirtti. Ayrıca sanatın teknolojiyle birleşmesinin yeni bir boyut kazandığını vurgulayarak geleceğe dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Koray Candemir, müzik piyasasının yapay zekadan önemli ölçüde etkilendiğini belirtti. Candemir, yapay zekanın ürettiği sanat eserlerinin telif hakları hakkında belirsizlikler olduğunu da ifade etti. "Kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesiyle nereye evrileceğiz?" diye sordu. En büyük endişesinin, enstrüman çalıp kendi şarkılarını yazan sanatçıların geleceği olduğunu söyledi.

Nevzat Aydın, sanatçıların önümüzdeki 10 yıl boyunca zor bir dönem geçireceğini paylaştı. "Bu teknoloji, ilk iki yılda sadece chatbot geliştirme seviyesine geldi. Yapay zeka uygulamaları göreceğiz ama 5 yıl sonra durum çok farklı olacak" diye konuştu. Ayrıca tercümanlık, doktorluk ve avukatlık gibi mesleklerin de bu süreçten ciddi şekilde etkileneceğini vurguladı.

Webrazzi Summit 2024, Türkiye İş Bankası, Papara, Sahibinden.com, Sipay, Turkcell, Bithero, Datadog, Metropol Card, Paribu, TAB Gıda, Yandex Ads, Yandex Maps API, Borusan Next, Cenoa, Inveo Ventures, SAP, TikTok for Business, Tmob, Trendyol, Mobven, Genç Müsiad, İTÜ ARI Teknokent, KWORKS, Workup, Oksijen, Platin ve Sözcü sponsorluğunda gerçekleşti.