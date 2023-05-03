Türkiye üretti! Macaristan'dan övgü: Bu bir dönüm noktası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Türkiye'de bir araya geldi. Yoğun bakımda tedavi görecek bebekler için tıbbi cihaz üretimi sağlayacak olan şirketin açılışında bir araya gelen bakanlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Togg'la beraber kısa bir gezinti de yaptı. Togg ile gerçekleştirilen gezintinin ardından iki bakan önce ikili görüşme, daha sonrasında da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Üretim tesisinin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, karşılıklı üst düzey ziyaretler, kurulan istişare mekanizmaları ve yapılan yatırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerde her alanda ivme yakaladığını belirterek açılışı gerçekleştirilen Macar şirketin medikal sektöründe Türkiye'de yapılan ilk Macar yatırımın olduğunu dile getirdi.

"250 MİLYAR DOLARLIK ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM 21 YILLIK İKTİDARIMIZ DÖNEMİNDE ÇEKMEYİ BAŞARDIK"

Varank, son 21 yılda yapılan reformlarla birlikte Türkiye'nin dünyada bir yatırım alanında bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, "Küresel tedarik zincirindeki kırılmalar başta olmak üzere pek çok sebepten dolayı uluslararası şirketler güvenli liman olarak ülkemize görmektedir. Ar-Ge'den tasarım merkezlerine, ürün ticarileştirmeden, üretime, bölgesel lojistik faaliyetlerine kadar 300'e yakın global firma faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdı. Buradan hem ülkemizdeki pazarlara hem de dünyaya hizmet veriyorlar. 250 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım 21 yıllık iktidarımız döneminde çekmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Varank ayrıca Türkiye-Macaristan arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıldönümü sebebiyle 2024 yılını "Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" olarak kutlanacağını bildirirken 2024 yılı içerisinde birçok kültürel etkinliğin gerçekleştirileceğini açıkladı.

MACAR BAKANDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Türkiye-Macaristan ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde daha ileri bir noktaya taşındığını belirterek gelecek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğini ifade etti.

MACAR BAKAN'DAN TOGG'A TAM NOT

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Szijjarto, Türkiye'nin otomobili Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Varank'ın "Togg'a yüz puan verdi" dediği Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Milli bir ekonomide kendi araçlarını üretme noktasına gelindiğinde bu yeni bir boyuta ulaşır. Biz Macarlar bunu iyi anlıyoruz. Çünkü bizim durumumuzda araç, otomobil sanayi işleme sanayimizin üçte ikisini oluşturmaktadır. Biz sadece Macar otomobillerinin değil en iyi Alman markalarının üretimini yapmaktayız. Önde gelen Çin, Güney Kore firmaları da akü üretmektedir. Doğu ve Batı üretiminin buluşma noktasıdır Macaristan. Türkiye bundan sonra uluslararası otomobil sanayinin sadece önemli bir noktası değil aynı zamanda aracını üretme noktasında; herkes için açıktır ki ülkesinin kat ettiği ekonomik gelişmeyi göstermektedir" diye konuştu.

Bakan Szijjarto ayrıca geçtiğimiz yıl Avrupa'da yaşanan doğalgaz arzı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Szijjarto Macaristan'ın doğalgaz arzında sıkıntı yaşamamasının Türkiye sayesinde olduğunu açıklarken Türkiye'nin transit konusunda güvenli bir ülke olduğunu dile getirdi.