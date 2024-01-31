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Bilim-Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı yeni terimlere açıklık getirdi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) sürdürdüğü 13 deneyde öne çıkan terimlere ilişkin 'Deney Sözlüğü'nü paylaşmaya devam ediyor.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Türkiye Uzay Ajansı yeni terimlere açıklık getirdi
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TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deneyler arasında yer alan "UYNA" ile ilgili terimler açıklandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, Japonya'nın Ulusal Uzay Geliştirme Ajansı (JAXA) tarafından geliştirilen ve ISS'ye bağlı bir laboratuvar modülü olan KIBO (Umut), 2008 yılında uzaya taşınarak istasyona entegre edildi. Bu modül, çeşitli bilimsel araştırmalara ve deneylere ev sahipliği yapmak üzere tasarlandı.

Deneyde kullanılan terimlerden "alaşım" kelimesi ise en az iki metal elementi veya metaloidin çeşitli kompozisyonlarda bir araya gelmesiyle oluşan yeni üstün özellikli metalik malzeme olarak tanımlanıyor. Demir elementine belirli oranlarda krom, nikel ve karbon ilavesiyle paslanmaz çelik üretilmesi alaşıma örnek olarak gösteriliyor.

Entropi de malzemeyi oluşturan yapılar içerisindeki düzensizlik ve karmaşıklığı ifade ediyor.

Levitasyon ise bir nesnenin yerçekimi tarafından çekilmeksizin havada süzülme veya yükselme yeteneği şeklinde tanımlanıyor.

Bir malzemeyi elektrostatik kuvvetler kullanarak havada süzülen bir durumda tutmak ve yüksek sıcaklıklarda test edebilmek için tasarlanan Elektrostatik Levitasyon Fırını (ELF) da malzemelerin temas etmeden test ve karakterize edilmesine izin veren özel bir teknolojiyi içeriyor.

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