Türkiye uzay kapısını savunma ile açacak! Devler harekete geçti

11 Şubat 2021 Perşembe 08:40 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 08:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu olarak Ay'a gidileceğini açıklamasının ardından gözler yıllardır bu alanda yapılan çalışmalara çevrildi. Türkiye'yi uzaya taşıyacak projelerin temelini Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren şirketler oluşturacak. Türkiye'nin savunma sanayii alanında kazandığı projeler uzay yolculuğuna ışık tutacak. İşte bu alanda yürütülen bazı çalışmalar:

İLK SONDA ROKETİ: Türkiye'yi uzaya ulaştıran ilk proje olan sıvı yakıtlı sonda roketi projesi Roketsan tarafından yürütülüyor. Roketsan tarafından geliştirilen SR-0.1 sonda roketinin ilk prototipi, 29 Ekim'de uzaya gönderildi. Uzay sınırının aşıldığı test atışında sonda roketi başarılı bir biçimde 136 km irtifaya çıkarken, faydalı yük kapsülünün uçuş esnasında ayrılma denemesi de başarıyla sonuçlandı. Bu başarılı test, sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesine büyük bir katkı sağlayacak. Proje bittiğinde, 100 kilogram ve altındaki mikro uydular, yüksekliği en az 400 kilometre olan alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilecek. bu uydular 2025 yılında fırlatılacak.

HİBRİT İÇİN HAZIRLIK: Uzaya yerli roket göndermek için Savunma Sanayii Başkanlığı şirketlerinden, DELTA-V şirketi de çalışma yürütüyor. DELTA-V Uzay Teknolojileri AŞ'nin yürüteceği çalışmalar ile hibrit roket motorları, motor alt teknolojileri, sonda ve fırlatma sistemleri geliştirilerek Türkiye'nin Uzay macerasına katkı sağlayacak.

İMECE 2022'DE UZAYDA: TÜBİTAK Uzay ve TUSAŞ tarafından geliştirilen, ilk yerli ve millî yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin de entegrasyon işlemlerinin tamamlandı. Testlerinin aşaması devam eden bu uydunun da 2022 yılında uzaya fırlatılması hedefleniyor. İMECE yörüngeye yerleştiğinde, tüm kurumların görüntü ihtiyacını karşılayacak metre altı çözünürlükteki ilk millî gözlem uydusu olacak.

ASELSAN KÜP UYDU YOLLADI: ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX tarafından uzaya taşındı. Küp uydu kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indirecek, sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacak.

RADYASYON ÖLÇER: ODTÜ İVMER'de görevli Türk araştırmacılar tarafından Türkiye'de ilk kez radyasyon ölçer geliştirildi. Radyasyon ölçer, Roketsan'ın Sinop'tan fırlattığı Sonda Roketi ile çıktığı iki uzay yolculuğunda görevini başarıyla tamamladı.

GÖZLEMEVİ BİTİYOR

Erdoğan'ın gündeme getirdiği, Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, 2022'de ilk ışığı alacak. Uzay çalışmalarına katkı sağlayacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) yüzde 95'i tamamlandı.

'GÖREVE HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan 'Milli Uzay Programı' heyecanla karşılandı. Uzay ve havacılık sanayii sektörünün önde gelen isimleri bu adımın Türkiye'yi uzayda hak ettiği yere taşıyacağını belirterek göreve hazır olduklarını söylediler. Görüşler şöyle:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: Ülkemiz bu alanda geri kalamazdı. Geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabiliriz.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Cumhurbaşkanımız uzay alanındaki hedefleri sıraladı. Her biri heyecan verici, aynı zamanda sorumluluk da gerektiriyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci: Geliştireceğimiz teknolojilerle inşallah ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişimini sağlayacağız.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün: Şirketimizin etkinliğini, programa katkısını ve insan kaynağının geliştirilmesi konusunda da çalışmalarımızı, paydaş kurumlarımız birlikte artırarak devam ettireceğiz.