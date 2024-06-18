''Türkiye uzaya uçuyor''... Batı'dan tarihi adımlarımıza yakın takip

Uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye gönderilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Alman basının takibine girdi.



"TÜRKİYE UZAYA UÇUYOR"

"Uzay yolunda tarihi adımlar" başlıklı haberde, "Türksat 6A'nın yapımıyla Türkiye, dünya çapında kendi başına iletişim uydusu üretme konusunda teknik yeteneğini kanıtlamış bir düzineye yakın ülkenin arasına katılıyor" denildi.



Haberin devamında şu ifadelere yer verildi;

Her şeyin yolunda gitmesi durumunda uzay kapsülü, dünyadan 35.786 km yüksekte bir konuma yerleştirilecek. Batıda Britanya Adaları'ndan, kuzeyde İskandinavya'ya, doğuda Pakistan'a ve Arap Yarımadası dahil Afrika'nın kuzey kesimine kadar uzanan bir alanı kapsayacak. Mükemmel ses kalitesi ve yüksek veri aktarım hızları sunduğundan bu bölgelerdeki bilgi tedarikini önemli ölçüde artıracaktır.



Türksat 6A'nın görev süresinin 15 yıl olduğu tahmin edildiği belirtildi.



TEMMUZDA FIRLATILACAK



SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.