DHA 18 Temmuz 2021 Pazar 09:50 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:50

SAHA İSTANBUL kümelenmesi liderliğinde "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla, alanında uzman 11 firmanın ortaklığı ile kurulan MİLTEKSAN CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi A.Ş., milli makine sektörünün ve dördüncü sanayi devriminin en temel bileşeni olacak yeni nesil CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirileceği projeyi hayata geçirecek. Yerli ve milli imkanlar ile dijital dönüşümü sağlanmış akıllı makinaların üretilmesini sağlayacak projeye TÜBİTAK tarafından 15 milyon TL'lik destek sağlanacak.

ÖZEL SEKTÖR VE AKADEMİ BİRLİKTE HAREKET EDECEK

MİLTEKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fazıl Böyet, sayısal kontrollü tezgahların imalat sanayiinin kalbinde yer aldığını belirterek, bu sistemlerin yerlileşmesi ile, teknolojiyi üreten makinalarda dışa bağımlılığın azalacağını, Dünyada giderek yaygınlaşacak akıllı makinalar ve karanlık fabrikalar konsepti için de önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti.

MİLTEKSAN A.Ş. Genel Müdürü Prof. Onur Tunçer ise, Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynayacak bu projede özel sektör ve akademinin birlikte hareket edeceğini ve Prof. Dr. Yusuf Altıntaş'ın da projede fiilen görev aldığını belirtti. Prof. Tunçer, "Milli sanayimizin lokomotifi olan makine sanayimizi, MİLTEKSAN tarafından gerçekleştirilecek teknoloji ve inovasyon projeleri öncülüğünde kalkındırıp, dünyanın sayılı ekonomileri arasına sokma hedefiyle çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin yüzde 100 yerli imkanlarla üretilmesini sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklendiklerini de belirten Prof. Tunçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fırsatı en iyi şekilde kullanabilmek adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yaklaşık bin 500 dolar/kg ihracat değerine sahip büyük oranda yazılım içeren yüksek teknoloji ürünü 5 Eksen CNC Kontrol Üniteleri ile ülkemiz için ciddi bir katma değer sağlayacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz."

2023 YILINDA PAZAR SUNULMASI HEDEFLENİYOR

SAHA İSTANBUL bünyesinde MİLTEKSAN'ın kuruluşu ve Makine Komitesi çalışmalarını yürüten MİLTEKSAN Yönetim Kurulu Başkan V. Dr. Uğur Şimşir'de, "Türkiye'de dördüncü sanayi devrimini fiilen başlatan bu projenin ilk ürününü 2023 yılında pazara sunmayı hedefliyoruz. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'na kuruluş aşamasından itibaren sağladıkları destekler için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.