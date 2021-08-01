AA 1 Ağustos 2021 Pazar 12:24 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 12:38

Bakanlık, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı orman yangınlarında hasar tespitini daha hızlı ve anlık olarak yapabilmek amacıyla, yangının etkili olduğu illerde 5 drone ile havadan hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında insansız hava araçları, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde hasar tespiti için havalandı. Mahallede 10 kilometrekarelik alanda yapılan taramada, 93 binanın 31'inin ağır hasarlı, 26'sının yıkık-acil yıkılacak ve 23'ünün ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Yine yangının kontrol altına alındığı tüm mahalle ve bölgelerde havadan tarama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Uygulamayla Bakanlık, yangından hasar gören yapıları hızlı şekilde tespit etmeyi ve en kısa sürede yerleşim planlarını hazırlayarak dönüşüm çalışmalarına başlamayı amaçlıyor.

Havadan hasar tespiti çalışmalarının yanı sıra karadan da çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Türkiye'de ilk kez bir yangından sonra yerleşim yerlerinin hasar tespitinin "drone"ların aldığı görüntülerle 3 boyutlu olarak yapıldığı bildirildi.

"Drone"lar, sadece yangın bölgelerinde değil, deprem, sel gibi her türlü afetlerde kullanılarak, hasar tespiti kolayca yapılacak.