20 Eylül 2021 Pazartesi 22:54 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:03

Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik ve milli oranını giderek artıran ASELSAN'dan insansız hava araçları ile ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı. ASELSAN, ülkemizde ilk defa özgün, yerli ve millî haberleşme modemi, uçuş kontrolcüsü ve görüntü işleme birimi donanım, yazılım ve algoritmaları barındıran 500 gramdan hafif SAKA İnsansız Hava Aracını (İHA) 2021 sonunda hayata geçecek. Gelinen aşamada, özgün hava aracı platformu, itki sistemi, katlanabilir kollar ve değiştirilebilir batarya imkânı ile kompakt yapıdaki hava aracı platformunu ve uçuş kontrolcüsü donanım, yazılım ve algoritmaları barındıran SAKA-1 ve SAKA-2 için entegrasyon çalışmaları tamamlanarak uçuş testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Hareket algılama, hedef takip vb. gibi otonomi kabiliyetlerin kazandırılması ve hava aracının kapalı mekânlarda GNSS sinyallerinden bağımsız olarak görüntü tabanlı görev icra edebilmesi noktasında da geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir. Asgari 25 dakika uçuş süresi, 3 km veri ve görüntü aktarım menzili, ihtiyaca göre özelleştirilebilen özgün uçuş kontrolcüsü ve yer kontrol istasyonu yazılım altyapısı ve elektronik harp tehditlerine karşı dirençli ve sürü altyapısına sahip haberleşme sistemi ile yabancı menşeili emsal ürünlere üstünlük sağlanması planlanmaktadır.

ASELSAN Dergi 110'uncu sayısında "Proje kapsamında, SAKA-1 (650 gram) ve SAKA-2 (950gram) olmak üzere iki farklı hava aracı konfigürasyonu ile faaliyetler yürütülmektedir." ifadesiyle birlikte 2021 yılının sonunda 500 gramdan hafif SAKA İnsansız Hava Aracının hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

SAKA-1 İHA sistemi ile birlikte geliştirme faaliyetleri paralel olarak yürütülen SAKA-2 İHA 950 gr ağırlığa sahip. SAKA-1 İHA'ya kıyasla boyutu büyük olacak olan SAKA-2 İHA platformu özel birlikler tarafından da kullanılacak. SAKA-2 İHA sistemi 3 eksenli yerli bir görüntüleme sistemine sahip olacak. SAKA-1 İHA sistemi de yerli çözüm görüntüleme sistemine sahip olacak. SAKA İHA sistemi görüntü referanslı olarak hareket kabiliyetine sahip olacak ve bağlantı kaybı yaşanması durumunda geri dönüş gerçekleştirebilecek. SAKA İHA sistemleri değiştirilebilir batarya sistemleri sayesinde sahada uzun süre operasyonel kalabilecek.

ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracını ilk kez (Nano-İHA) TEKNOFEST'19 da görücüye çıkarmıştı. Görücüye çıkarılan sistem ilerleyen süreçte SAKA İHA ailesi olarak adlandırıldı. Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edilebilen SAKA Nano-İHA özel birimlerin operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

SAKA-1 İHA Sistemi

Sürü konseptine de uyarlanabilecek alt yapıya sahip yerli ve milli SAKA-1 İHA'lar ile TSK'nın keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında operasyonel etkinliğinin arttırılması mümkün olacak.

SAKA-1 İHA, 650 gr ağırlık, asgari 25 dakika uçuş süresi, 3 km haberleşme menzili, ihtiyaca göre özelleştirilebilen yazılım altyapısı ve yerli, milli ve güvenli haberleşme sistemi ile yabancı menşeili emsal ürünlere üstünlük sağlanması planlanıyor. SAKA İHA'ların seri üretiminde ASELSAN'ın çok rotorlu İHA alanındaki iştiraki olan DASAL Havacılık Teknolojileri firması ile birlikte çalışılacağı belirtiliyor.