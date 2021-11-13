Milliyet 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:23 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:31

1985 yılında F16 uçaklarına güç veren F110 motorlarının montajı için kurulan TEI, zaman içinde kazandığı teknoloji ve kabiliyetlerle motor ve parça imalatı, bakım-onarım-revizyon, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleriyle Türkiye'nin en önemli havacılık sanayi şirketlerinden biri konumuna geldi.

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TS1400'le ilgili TEI Programlar Direktörü Ahmet Kain, Milliyet'e önemli bilgiler verdi.

"236 ADET MOTOR TESLİMATI"

Genel amacın helikopter projesi kapsamında yapılan lisanslı bir TEI motor üretiminin olduğunu belirten Kain, "Genel maksat helikopter projesi kapsamında yapılan lisanslı bir TEI motor üretimidir. Yerlilik ürünü yaklaşık yüzde 50'dir. Toplam proje kapsamında 236 adet bir motor teslimatı var. Yaklaşık 40 adeti gerçekleşmiş durumdadır. Teslimatlara devam ediliyor." dedi.

2 BİN BEYGİRLİK GÜÇ

"Motorun özelliklerine bakıldığında genel elektrik firmasının 60'lardan beri piyasada satmaya devam ettiği motordur. Diyen Kain, "Yaklaşık 2 bin beygir gücü vardır. Ağırlığı 207 kilogramdır. Gayet başarılı ve sahada da bakım tamiri ve parça değişimi açısından pratik çalışılabilecek, el aletleriyle basit sökülüp takılabilen modülleri vardır. Güvenilirliği ve dayanıklılığı yüksek bir motor" İfadelerine yer verdi.

"ŞU AN GÜNDEMİMİZDE BİR TEK BU ÜRÜN VAR"

TS1400 motorunu da yaptıklarına belirten Ahmet Kain, "Yerli özgün tasarımımızdır. Şu an en çok yoğunlaştığımız konu o. Onu bitirip seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 4-5 sene için çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Ondan sonra başka projeler düşünülebilir. Turboşaft motor açısından şu an gündemimizde bir tek bu ürün (TSK1400) vardır." açıklamasını yaptı.