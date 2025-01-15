Türkiye'de geliştirildi, uluslararası yarışmaya damga vurdu! Birincilik geldi

Avrupa Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilciliği bünyesindeki İnnobot Robotik Kodlama Akademisi ile Başak Fen Teknik Kolejince yürütülen çalışma kapsamında metal, plastik ve ahşap gibi ham maddeleri işleyerek belirli şekiller veren CNC makinesi tasarlandı.

Elektrik ve elektronik mühendisi ve aynı zamanda robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi ve 6 öğrencisi, 1,5 ayda yaptıkları değiştirilebilir başlıklı taşınabilir CNC makinesiyle 13 Aralık 2024'te Dubai Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası "DİS EXPO 2024" yarışmasına katıldı.

36 ülkeden 760 projenin katıldığı yarışmada makinenin sunumunu çevrim içi ortamda yapan öğretmen ve öğrenciler, birinci olarak altın madalya kazandı.

- "KÜÇÜK EBATLI OLDUĞU İÇİN KOLAY TAŞINILABİLİYOR"

İzgi, AA muhabirine, öğrencileriyle geliştirdikleri CNC makinesiyle "DİS EXPO 2024" yarışmasına katıldıklarını söyledi.

Çevrim içi olarak katıldıkları yarışmada birinci olduklarını belirten İzgi, "CNC makinesi, endüstride çok kullanılıyor. Makinemizi benzerlerinden ayırt eden özelliği küçük ebatlı olması ve freze başlığının hem ahşap hem de demir için değiştirilebilmesidir. Bunun için kodlandı ve tüketici, kolay bir şekilde kullanabilir. Bir diğer avantajı da küçük ebatlı olduğu için kolay taşınabilmesi." diye konuştu.

Birinci olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan İzgi, şunları kaydetti:

"Daha büyük yarışmalarda da başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Bu cihazlar endüstriyel alanda üretiliyor. Bizim diğer cihazlardan farkımız değiştirilebilir başlıklı olması ve kodlarının da buna göre düzenlenmesi. Piyasada var ama sadece ahşap için ya da metal için kullanabilirsiniz, ayrıca ebatları büyük. Özellikle hobileri olan bir insanın evine alabileceği ebatlarda CNC makinesi yok."

- "760 PROJE ARASINDA ALTIN MADALYA KAZANDI"

Avrupa Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Mehrdad Fojlaley ise yarışmaya 5 takım olarak katıldıklarını ifade etti.

CNC makinesiyle elde ettikleri birincilikten dolayı gururlu olduklarını dile getiren Fojlaley, "İnnobot Robotik Kodlama Akademisi federasyonumuz bünyesinde yer alıyor. Federasyon olarak Dubai'deki yarışmaya 5 takım olarak katıldık ve CNC robotumuz 760 proje arasında altın madalya kazandı. Gerçekten gururluyuz. İnşallah bu başarıların devamı gelir. Ülkeye bir katkısı olur." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Eda Karaçavuşoğlu ise "Akademide eğitim alıyorum. Birinci olduğumuz için mutluyuz. Daha iyi projeler geliştirip farklı yarışmalara katılmayı planlıyoruz." dedi.