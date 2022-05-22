Türkiye'de üretiliyor! 63 ülkeye ihracat yapıyorlar

Otomatik kapı, otomatik ödeme noktaları, güvenlik sistemleri üreten firma, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzerine birçok ülkeye ihracat yapıyor.

Firma, son olarak elektrikli otomobil şarj istasyonu üretti.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Musa Akgül, AA muhabirine, 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Otomatik kapı yapımıyla başladıkları sektörde yıllar içerisinde ürün çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Akgül, "Güçlü bir Ar-Ge birimimiz var. Ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İhtiyaca göre ürünler tasarlıyoruz. Özellikle güvenlik ürünlerinde iddialıyız. Ürünlerimiz patentli. Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde de test çalışmaları yaparak uluslararası sertifikalar alıyoruz." diye konuştu.

- 63 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORLAR

Firmalarının gelişen teknolojide Ar-Ge yatırımları ile yurt dışında da tercih edilen firmalardan biri olmayı başardığını belirten Akgül, şunları kaydetti:

"Eşyaları virüslerden arındıran steril dolaptan insansız ödeme noktalarına, motosiklet takımlarının sinyal aksamına kadar ilginç yazılımlar da tasarlayarak dünyanın dört bir yanında güvenlik sistemlerini sağlıyoruz. 81 ilde toplam 260 bayimiz var. 63 ülkeye ihracat yaparak otomasyon sektöründe emin adımlarla ilerliyoruz."

Akgül, yurt içi ve dışında blok bariyer, araç altı görüntüleme sistemleri ve kollu bariyer, turnikeler, panjur ve otopark otomasyon sistemleri kurduklarını söyledi.

- "ÜRÜNLERİMİZ OLDUKÇA İLGİ GÖRDÜ"

Birçok Avrupa ülkesinde yakın zamanda ulaşım araçlarında katı yakıt kullanımının yasaklanacağını, elektrikli otomobillere ilginin artacağını ifade eden Akgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elektrikli şarj istasyonları gelecekte çok büyük önem taşıyacak. Bunun için çalışmalarımızı başlattık. 2 senedir yatırım yapıyoruz. Sonunda AC elektrikli şarj sistemi ve DC yüksek hızlı şarj sistemi ürünümüzü piyasaya sunduk. AC elektrikli şarj sisteminde araçlar 4-5 saatte şarj olabilirken, DC yüksek hızlı şarj sisteminde araçlar 30 dakika ile 45 dakikada şarj olabiliyor. AC şarj sistemini insanlar iş yerlerine evlerinin bahçelerine kurabiliyor. Şarj sistemlerimizin yüzde 60'ı yerli üretim. Bu oranı daha da artırmak için çalışıyoruz. Hollanda'da fuarda ürünlerimizi sergiledik, oldukça ilgi gördü. Bizim ürünlerimiz yurt dışından getirilen ürünlere göre daha ucuz. Yerli üretim, fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor. Şimdi yeni bir çalışmamız var. Şarj süresini 10 dakikaya düşürmek istiyoruz. Mühendislerimiz bunun üzerine çalışıyor. Başarırsak bu bizi öne çıkaracak."