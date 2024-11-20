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Bilim-Teknoloji

Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor! Stratejik kuantum projesi yarın faaliyete geçecek

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı yarın faaliyete geçiyor. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı veri güvenliğinden yapay zekaya, savunma sanayisinden simülasyonlara kadar birçok alanda sağlayacağı katkılarla ülkenin bilgi işlem teknolojilerindeki gücüne güç katacak.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor! Stratejik kuantum projesi yarın faaliyete geçecek
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) çalışmalarıyla geliştirilen Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı yarın faaliyete geçerek, veri güvenliğinden yapay zekaya, savunma sanayisinden simülasyonlara kadar birçok alanda sağlayacağı katkılarla ülkenin bilgi işlem teknolojilerindeki gücünü artıracak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOBB ETÜ, kuantum teknolojileri üzerine 2010 yılından beri sürdürdüğü çalışmalarıyla Türkiye'nin bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda üniversitenin çalışmalarıyla ülkenin ilk kuantum bilgisayarı geliştirildi. Bilgisayarın tanıtım töreni yarın TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kuantum bilgisayarın ismi ve özellikleri bu törende kamuoyuyla paylaşılacak.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın da aralarında olduğu çok sayıda ismin katılması planlanıyor.

Etkinlikte kuantum bilgisayarının tanıtım filmi gösterilecek ve katılımcılar bu teknolojiyi yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine liderlik etme vizyonu açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNDE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTACAK

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Bir kubitin aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme özelliği, hesaplama gücünü milyonlarca kat artırarak karmaşık problemleri çözmesiyle dikkati çekiyor. Kuantum bilgisayarının, Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları ise oldukça geniş. Bunlar arasında, kriptografi (daha güvenli veri şifreleme sistemleri), yapay zeka (karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi), savunma sanayisi (stratejik teknolojilerin geliştirilmesi), iklim modelleme ve simülasyonlar (küresel ısınma ve doğal afet analizleri), ileri malzeme bilimi (yeni nesil malzemelerin keşfi ve analizi) yer alıyor.

- GENÇLER TEŞVİK EDİLECEK

Kuantum teknolojisi, gençlere ve girişimcilere de yeni fırsatlar sunacak. TOBB ETÜ, kuantum bilgisayarıyla genç araştırmacıları bu alanda eğitim almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, TOBB ETÜ bünyesinde faaliyete geçecek "Kuantum Ekosistemi" ile girişimcilerin kuantum teknolojilerinde yerli donanım ve bileşen geliştirmelerine destek verilerek, bu alanda küresel ölçekte rekabet avantajı sağlanması hedefleniyor.

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