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Türkiye'den ABD'yi kızdıracak hamle! Tek adım kaldı

F-35 programından çıkarılan Türkiye, Rus silah şirketi Rosoboronexport’tan gelen SU-35 teklifini değerlendirmeye aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, başta Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere ihtiyacı olan kurumlardan SU-35 ilgili görüş istedi. Kurumlar “evet” derse SSB, Ruslarla görüşmeleri resmen başlatacak.

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Türkiye, ABD’nin F-35 tehditleri karşısında ilk andan itibaren, bu uçağı alsa da gönderilmemesi, lojistiğine yönelik yaptırımlar gibi çok sayıda müdahalelerin söz konusu olabileceği gibi ABD’nin F-35’lerle ilgili her fırsatta ‘sorun’ çıkarabileceği ihtimali karşısında alternatifleri gündemde tutuyordu. F-35 programı üyeliğinin askıya alınmasının ardından Rus devlet silah şirketi Rosoboronexport’un SU-35 teklifi değerlendirilmeye başlandı. Rusya, ABD ambargolarıyla karşılaşan Türkiye ile savunma işbirliğine yönelik görüşme ve toplantılarda bir süredir SU-35 satışıyla ilgili öneride bulunuyordu. Son olarak Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, S-400’ler konusunda geri adım atmayan Türkiye’ye savaş uçağı da satabileceklerini açıklamıştı.
 
CEVABA GÖRE YOL HARİTASI ÇİZİLECEK
Yeni nesil savaş uçağı ihtiyacının karşılanması kapsamında Türkiye, TSK envanterindeki mevcut savaş uçaklarının bakım hattını güçlendirerek daha uzun süre görev yapmalarının sağlanması, bu süreçte milli muharip uçak TFX’in üretilmesi sürecinin hızlandırılması, dost ve müttefik ülkelerin de bu projeye ortaklıklarının sağlanması, acil ihtiyaç durumunda ise Rusya, Çin, Pakistan başta olmak üzere alternatifler üzerindeki çalışmalara odaklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere nihai kullanıcılar ve ilgili kurumlara SU-35’le ilgili görüşlerini sordu. Olumlu değerlendirmeler gelmesi ve ihtiyacı gidereceğinin değerlendirilmesi halinde Rusya ile görüşmeler resmen başlatılacak.
 
(Yeni Şafak)

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