Türkiye'den AB'ye iş birliği çağrısı

Koç, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun düzenlediği "Yapay Zeka Politikalarının Ortak Sınamaları Hakkında Çok Taraflı Diplomasi" başlıklı programda konuştu.

Yapa zekanın zorlu bir konu olduğuna işaret eden Koç, "Yapay zeka konusunda uluslararası iş birliğini teşvik etmeye büyük önem veriyorum."dedi.

Yapay zekanın vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine yardımcı olabileceğini belirten Koç, yapay zekanın güvenlik, insan hakları, mahremiyet ile ilgili endişelere neden olduğunu anlattı.

Koç, güçlü cihazlar ve algoritmaların hastalıkları teşhis etme, ameliyat yapma ve otonom araba sürme yeteneğine sahip olduğunu hatırlatarak, "Yine de hiç kimse yapay zekanın toplum üzerinde ne gibi bir etkisi olacağını tam olarak söyleyemez." diye konuştu.

Yapay zekanın insanların yerine geçmeyeceğini anlatan Koç, bunun tamamlayıcı bir unsur olacağını ifade etti.

Koç, yapay zekanın uluslararası ilişkiler açısından da bir araç haline geldiğine dikkati çekerek, "Yapay zekanın en büyük zorluğu veriler olabilir. Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeler veri toplama konusunda zorlukla karşı karşıyadır." ifadesini kullandı.

Bu ülkelerin verilerinin boyutunun görece küçük olduğunu ve farklı düzenlemeleri bulunduğunu anlatan Koç, ayrıca bu ülkelerin ABD ve Çin gibi ülkelere kıyasla verilere erişimlerinin de sınırlı olduğunu anlattı.

Koç, teknoloji şirketlerinin genellikle farklı ülkelerin vatandaşlarına ait olan büyük ölçekli verileri topladıklarına işaret ederek, "Yapay zeka ile ilgili rekabetin tehlikeli durumlara neden olabileceğine dair bir endişe var." dedi.

Yapay zekaya ilişkin bir başka sınamanın da korumacılık olduğunu anlatan Koç, büyük ülkeler arasında bu alanda lider olmak için rekabetin büyüdüğünü söyledi.

Koç, "Devletler, farklı teşviklerle yapay zeka ekosistemini desteklemeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçmişte, yapay zeka ile ilgili araştırmaların önemli bir kısmının kamu tarafından finanse edilen kurumlarda yapıldığını anımsatan Koç, günümüzde ise en gelişmiş yapay zeka araştırmalarının özel firmalar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Koç, yapay zekanın bu alanda zirvede olan küçük bir azınlığa büyük kazançlar sağlamaya başladığına işaret ederek, "Ticaret, finans, eğlence ve iletişimde eşik bekçisi konumuna ulaşan en büyük 10 teknoloji firmasının toplam piyasa değeri 10 trilyon dolardan daha fazla oldu." dedi.

Yapay zeka alanında bir başka sınamanın da dezenformasyon olduğunu anlatan Koç, yapay zekanın dezenformasyonun daha güçlü ve daha hedefe yönelik olmasını sağladığını ifade etti.

Koç, yapay zeka konusunda 60'tan fazla ülkenin önceliklerini belirleyen politika belgeleri hazırladıklarını hatırlatarak, "Bütün ülkeler, özellikle yapay zeka etiği konusunda öncü olmaya çalışıyor. Bu konuda AB'nin de hakkını teslim etmeliyim. Çünkü başka hiçbir aktör kendini bu konularda Avrupalılar kadar ön plana çıkarmadı." diye konuştu.

Yapay zeka ile ilgili hazırlanan 60 stratejinin diplomasiyi büyük ölçüde görmezden geldiğini belirten Koç, "Türkiye'nin yapay zeka stratejisindeki öncelikli hedeflerinden biri de uluslararası iş birliğini güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Koç, "Zorlukları yönetmek ve yapay zeka teknolojilerinden küresel ölçekte yararlanmak için acil biçimde çok taraflı ve ikili iş birliğinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır." dedi.

"AB ve Türkiye'nin pozitif bir gündem oluşturması için dijital teknoloji alanının kullanılması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Koç, bu ilişkinin her iki tarafa da fayda sağlayacağını vurguladı.

- Çok taraflı diplomasi çağrısı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da, "Yapay zeka politikasının ortak zorluklarına karşı çok taraflı diplomasiye ihtiyacımız var." dedi.

Yapay zekada kurallara dayalı bir uluslararası düzen kurmak için hep birlikte çalışmanın zorunlu olduğuna işaret eden Bozay, çatışmalara ve haksızlığa neden olacak bir düzensizliğin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı AP Milletvekili Ryszard Czarnecki ise, "Teknolojik gelişmeyle birlikte yapay zeka hayatımızda daha vazgeçilmez bir hal alıyor." dedi.

Czarnecki, yapay zekanın hızla değişen dünyada çok önemli bir konu halini aldığına işaret ederek, yapay zekanın gelecekte ne gibi bir işlevi olacağının uzun süre tartışıldığını anımsattı.

Czarnecki'nin ev sahipliğinde yapılan programın moderatörlüğünü İletişim ve Politika Danışmanı İpek Tekdemir gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Dairesi Başkanı Furkan Civelek, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Safa Uslu, AP milletvekili Kosma Zlotowski, Belçikalı akademisyen Koert Debeuf, Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye ile AB Komisyonunun ilgili birimlerinden çok sayıda üst düzey temsilci konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AP'deki programının ardından AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ile görüşme gerçekleştirdi.

Koç, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Bilişimden Sorumlu Genel Müdürü Veronica Gaffey'le de toplantı yaptı.