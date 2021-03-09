Türkiye'den Azerbaycan'a 'teknolojik' destek

AA 09 Mart 2021 Salı 11:28 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:28

Teknopark İstanbul, Azerbaycan İnovasyon Ajansı ile "Yüksek teknolojiler alanında işbirliği" konulu mutabakat imzaladı.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, mutabakatta tarafların gelecekteki ortak faaliyetlerini yansıtan maddeler yer alırken, mutabakat kapsamında ortak yüksek teknoloji parklarının kurulması planlanıyor.



Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin yüksek teknoloji merkezi haline getirilmesi için imzalanan anlaşma, bölgede teknolojik bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve genç profesyonellerin yetiştirilmesi amacıyla kuluçka, hızlandırma ve teknoloji transfer programları ile bilgi ve tecrübe paylaşımının yapılmasını kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Karabağ'ın tarihinin yeniden yazılmasına yönelik Azerbaycan İnovasyon Ajansı'nın yürüttüğü çalışmalara destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'de yüksek teknoloji ve özellikle derin girişimciler alanında edindiğimiz tecrübeleri Azerbaycan'a aktaracağız. Anlaşma kapsamında kurulacak teknoloji parklarında yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi için destek sunacağız. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da bilimsel bilginin sanayiyle buluşturulmasında, genç mühendislerin istihdam edilmesinde, genç girişimcilerin fikirlerini hata geçirmesinde önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknopark İstanbul ile Azerbaycan İnovasyon Ajansı Başkanlığı arasında yakın zamanda üst düzey görüşmeler planlanıyor. Bu görüşmelerde anlaşmanın kapsamı ve atılacak adımların netleştirilmesi hedefleniyor.