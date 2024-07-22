Türkiye'den dahil olacak projeler belli oldu! Avrupa Birliği çapında 151 merkezi bulunuyor

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Dijital Avrupa Programı'nın en önemli mekanizmalarından, Türkiye sanayisinin, KOBİ'lerinin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümündeki önemli aktörlerden biri olacak ADİM ağına Türkiye'den dahil olacak projelerin belli olduğunu belirten Kacır, "Avrupa Komisyonunun çağrısı sonucunda, AB çapındaki 151 merkezden oluşan ADİM ağına ülkemizden 5 konsorsiyum dahil olmaya hak kazandı. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü olacak konsorsiyumlardaki kurumları tebrik ediyor, Dijital Avrupa Programı'nda büyük başarılara beraberce imza atmayı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, ADİM'e dahil olmaya hak kazanan 5 konsorsiyumun isimlerini şöyle sıraladı:

"Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası koordinatörlüğünde 'AI EDIH TÜRKİYE' , Adana Sanayi Odası koordinatörlüğünde 'EDIH ANADOLU', İTTM Tarım Teknolojileri Girişim AŞ koordinatörlüğünde 'AGRINNOVATIVE EDIH', İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği koordinatörlüğünde 'MİDAS' ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde 'EDIHWESTMARMARA'."