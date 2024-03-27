Türkiye'den dev hamle: Dünyada ilk dört ülkeden biri olacağız!

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Mehmet Yalçın Taşmektepligil Spor Salonu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'yla uzay teknolojilerindeki yarışa dahil olduğunu söyledi.

DÜNYADA İLK DÖRT ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ!



Türkiye'nin son 22 yılda kendi uydularını geliştirebilen bir ülke olduğunu belirten Kacır, "Savunma sanayisinde bugün 80 bin Türk genci, Türk mühendisi, Türk teknisyeni çalışıyor. Uzay alanında da benzer ekosistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Kendi uydularımızı kendi teknolojimizle uzaya çıkartmanın yollarını arıyoruz, projelerini geliştiriyoruz. Hibrit roket motoru teknolojisinde dünyada ilk 4 ülkeden biri Türkiye." diye konuştu.

Hem ROKETSAN hem DeltaV'de uzaya erişebilen teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmeyi başardıklarını vurgulayan Kacır, "İnşallah uydularımızı da uzaya kendi imkanlarımızla eriştireceğiz. İMECE 600 kilometrede görev yapıyor, 600 kilogramlık bir uydu. TÜRKSAT 6A, 36 bin kilometrede görev yapacak 4 bin 250 kilogramlık bir uydu. İnşallah 380 bin kilometre öteye, Ay'a milli hibrit roket motorumuzu ateşleyerek kendi uzay aracımızla erişeceğiz. Bunu da sizlerle başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kacır, 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği hedef doğrultusunda Türkiye'den bir kişiyi uzaya göndermek için çalışmalara başlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'den 36 bin vatandaşımız, 'Ben astronot olmak istiyorum' dedi. Onların arasında çok kapsamlı testler, seçmeler yapıldı ve nihayetinde Türk Hava Kuvvetlerine jet pilotu olarak hizmet etmekte olan Alper Gezeravcı, ay yıldızlı bayrağımızla uzay yolculuğunu yaptı. Bu, elbette bir bilim misyonu. Çünkü gidilen yer Uluslararası Uzay İstasyonu, aslında bir bilim laboratuvarı. Bugüne dek 3 bine yakın bilimsel deneyin yapıldığı bir altyapıdan bahsediyoruz. Malzeme biliminden fiziğe, kimyadan tıbba, biyolojiye pek çok alanda bugüne dek bilimsel çalışmalar yapılmış."

"BU MİSYONU ÇOK DEĞERLİ GÖRÜYORUZ"

Gezeravcı'nın 18 gün boyunca Türk bilim insanları ve araştırmacılar tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi başarıyla icra ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Bu, Türk bilim dünyası açısından yeni bir sayfanın açılması demektir. Bizim bilim insanlarımızın yürüttükleri araştırmalarda, projelerde, dünyada en ileri işlerle yarışabilir hale gelmeleri demektir. Bilim insanlarımızın önünde, araştırmacılarımızın önünde hiçbir eylemin kalmamış olması demektir. Bu yönüyle bu misyonu çok değerli görüyoruz ama bu misyonun esas maksadı, esas amacı Türkiye'de sizlere, Türk gençlerine, TEKNOFEST kuşağına, 21 yaşın altındaki 27 milyon evladımıza kazandırdığı ilham ve öz güvendir."

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da OMÜ'nün, 49'uncu yılını kutlayan köklü bir üniversite olduğunu dile getirerek, "Genç nesil, 'Z kuşağı' tanımlanmasıyla oyun dışına itilmek istenilen bir nesil. TEKNOFEST kuşağı olarak tanımlanmayı hak etti ve Türk tarihinin akışını değiştirdi. Buradan da Türkiye Yüzyılı ideali ortaya çıktı. Başından beri TEKNOFEST'lere katkı sağladınız, millet olarak sizlere minnettarız. Üniversite olarak da sorumluluğumuzu yerine getirme azim ve gayreti içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle havacılık ve uzay konularında söyleşi yapan Gezeravcı, sorularını yanıtladığı gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.