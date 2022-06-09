Türkiye'den gökyüzünde dengeleri değiştirecek hamle! Ve başlıyor

Türkiye'nin ilk iletişim uydu denemesi olan Türksat 1A, 24 Ocak 1994'te uzaya fırlatıldı ancak rokette meydana gelen arıza nedeniyle 12 dakika 12 saniye sonra okyanusa düştü. Uydu teknolojilerine yatırımlarına devam eden Türkiye, 10 Ağustos 1994'te Türksat 1B ile uzaydaki yerini aldı.

Bu uyduların ardından Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları uzaya gönderildi.

AIRBUS D&S tarafından üretim süreçleri ve test aşamaları tamamlanan Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları ise 2017'de imzalanan sözleşme sonrası bu şirketin Fransa'nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretilmeye başlandı. Türksat 5A, 8 Ocak'ta uzaya başarılı şekilde fırlatıldı.

Türksat 5B uydusu da 19 Aralık 2021'de SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya yollandı. Falcon 9 roketiyle başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5B'den ilk sinyal alındı.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5B'nin, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilmesinin ardından "42 derece doğu" boylamındaki yörüngesine yerleşti.

TÜRKİYE'NİN UYDUDAN İNTERNET KAPASİTESİ 15 KATTAN FAZLA ARTACAK

Türksat 5B ile Türkiye'nin uydudan internet kapasitesi Ka-Bant sayesinde 17 katın üzerinde artırılmış olacak.

Türksat 5B, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.

5B, sabit uydu servis sınıf uyduları Türksat 4A ve 4B'ye göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor.

SIRA TÜRKSAT 6A'DA

Türkiye'nin en önemli projelerinden yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Uydunun kullanılacak alt sistemleri, uydu yer istasyonu ve yazılımları milli imkanlarla geliştiriliyor.

Türksat 6A'nın mühendislik modeli ekipman ve sistem üretimi tamamlanırken sistem seviyesi testleri Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam ediyor.

Uçuş modelinin de ekipman üretimi tamamlanırken sistem entegrasyon hazırlıkları sürüyor. Mühendislik modelinin sistem seviyesi testleri tamamlandıktan sonra ise uçuş modeli entegrasyon ve testlerine devam edilecek. Türksat 6A haberleşme uydusunun 2023'te uzaya fırlatılması öngörülüyor.

Türkiye'nin yörüngeye gönderdiği yeni uydusu Türksat 5B, 14 Haziran Salı günü hizmete alınacak.