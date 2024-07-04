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Bilim-Teknoloji

Türkiye'den komşu uydulara yakın takip!

Türkiye, büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklilik oluşturulması amacıyla Almanya ve Afganistan ile yurt içinde İstanbul'un yanı sıra 6 bölgede bulunan gözlem istasyonlarına yenilerini ekleyecek. Bu istasyonlar aracılığıyla ilgili coğrafyalardaki uydu iniş gücü ölçülürken komşu uydulardan gelebilecek etkiler de takip ediliyor.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 11:17 - Güncelleme:
Türkiye'den komşu uydulara yakın takip!
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AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türksat AŞ 2023 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, şirketin işlettiği uyduların belirlenen parametreler kapsamında kesintisiz yayınlarına devam edebilmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre denetim ve takip faaliyetleri yürütülüyor.

Türksat uyduları üzerinden yayın yapacak uydu bağlantı istasyonlarının teknik şartlara uymaları için gerekli anten testleri gerçekleştirilerek sertifikasyon sağlanıyor.

Uydu kapasitesini kullanan taşıyıcılara ait EIRP, C/N, bant genişliği ve merkez frekansı gibi teknik parametreler 7 gün 24 saat ölçülerek arşivleniyor.

Uydu frekans gözlem faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla operasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü anten ve alt sistemlerinin modifikasyonu ile bakım ve onarım faaliyetleri düzenli yapılıyor.

Bu kapsamda, uydu filosuna yeni katılan Türksat 5A ve 5B ile 9 Temmuz'da uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6A uydularının frekans gözlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için altyapı genişletme çalışmaları devam ediyor.

- Yayın trafiğine kesintisiz takip

Yeni uydularda bulunan Ku, Yeni Ku, Ka-BSS ve X bantlarındaki trafiğin de kesintisiz izlenebilmesi için yeni anten ve alt sistemlerinin kurulum çalışmaları tamamlandı.

Büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklilik oluşturulması amacıyla yeni gözlem istasyonlarının da kurulması kararlaştırıldı. Türksat AŞ'ye ait halen yurt içinde İstanbul'un yanı sıra 6 yerde gözlem istasyonları bulunuyor.

Yurt dışında ise Almanya ve Afganistan'da istasyonlar faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlara ek olarak bazı ülkelerle görüşmeleri süren yeni gözlem istasyonlarının kurulması planlanıyor.

Bu istasyonlar aracılığıyla ilgili coğrafyalardaki uydu iniş gücü ölçülürken komşu uydulardan gelebilecek etkiler de takip ediliyor. Böylece uyduların kesintisiz yayın yapabilmeleri sağlanıyor.

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