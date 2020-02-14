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Bilim-Teknoloji

Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98,3 milyon liralık ceza

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Google'a 98 milyon 354 bin liralık para cezası verilmesine karar verildi.

14 Şubat 2020 Cuma19:27 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 19:27

Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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