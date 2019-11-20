Türkiye'ye yönelik siber saldırılar her geçen gün artıyor.

Saldırılar elektronik haberleşme, bankacılık, enerji, sağlık gibi kritik sektörlerin yanı sıra kamu kurumlarını hedef alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi öncülüğünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi için hazırlıklarına başladı.

2020'de Siber İstihbarat Birimi kurulması hedefleniyor.

Kurulması planlanan Siber İstihbarat Birimi ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Bilişim Uzmanı Ali Rıza Babaoğlan, Siber İstihbarat Birimi’nin amacının son yıllarda artan siber saldırıları önceden önlemek olacağını söyledi.

En çok hangi ülkelerden saldırılar gerçekleşiyor?

Babaoğlan, “Son yıllarda bu işin merkezinde ABD yer alıyor. Bunun yanında en çok saldırının gerçekleştiği 7 ülke arasında Rusya, Çin, Ukrayna gibi ülkeler de var. Suç işlemek dijital dünyada çok basit hale geldi. Bu tarz saldırılarla Türkiye hedef alınıyor. Hem bankacılık sistemine hem iletişim altyapısına saldırılıyor. Bunun karşılığında da Türkiye’deki iletişim altyapısının zarar görmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte hem finansal hem de farklı alanlarda kayıplar bekleniyor.” dedi.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi için hazırlıklara başlandı

Ali Rıza Babaoğlan sözlerini şöyle sürdürdü: "Endüstri 4.0 dünyasında yavaş yavaş robotların dereye girdiği, üretimin tamamen robotlar tarafından yapıldığı, hayatımızın tamamen dijital bankacılık olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönüşüm yaklaşık 100-150 yıllık bir süreçte oldu. Böyle bir yapının altyapısını ve güvenliğini sağlamak için Siber İstihbarat Birimi oldukça önemli. Burada önemli olan suçun işlenmeden önce tespit edilmesi ve engellenmesi. Geçtiğimiz hafta bankacılık anlamında bir kesinti yaşamıştık. Böyle bir durumda Türkiye’nin işlem hacminin önemli bir bölümü etkileniyor.

Bu tip saldırılar genellikle bir noktadan değil de birçok noktadan yapılıyor. Bunlara DDoS saldırı deniyor. Yani erişimi engellemeye yönelik saldırılar. Bankacılık altyapısının bir erişim gücü var. Bu gücün üzerinde veri sağlanarak bankacılık sisteminin belli süreçlerle durdurulması hedefleniyor. Bu tarz yapıları önceden tespit etmek mümkün. Çünkü bunların yapılma yöntemleri ve yapılış şekilleri az çok benzer. Siber İstihbarat Birimi’nin de 2020 yılında devreye girerek bu tarz saldırıları önceden anlaması ve suç oluşmadan engellemesi bekleniyor.

Saldırılar önceden tespit edilerek önlem alınacak

Teknolojinin ve internetin bize daha çok konfor sağladığı bir dünyaya gidiyoruz. Bu konfor da ister istemez daha basit hatalar yapmamıza sebep oluyor. Yani akıllı telefonlarımızın içinde tüm dünyayı taşıyoruz. Bu akıllı telefonlara düzenlenecek siber saldırılar çok ciddi zararlar verebiliyor. Dolayısıyla askeri birimimiz, polis birimimiz ne kadar önemliyse siber güvenlik birimimiz de o kadar önemli hale geliyor. Önümüzdeki dönemlerde saldırılar artık tamamen siber dünya üzerinden gelecek. Bu tarz saldırıları önlemek ve çalışmalar yapmak için kurulması planlanan birim oldukça önemli."

(TRT Haber)