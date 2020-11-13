Türkiye'den tarihi adım! Görüntüleri yayınlandı

13 Kasım 2020 Cuma 08:31 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 09:06

Başkan Erdoğan açıklamasında, 'Bir müjdeyi daha sizinle paylaşmak istiyorum. ROKETSAN'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette şanlı bayrağımızı daha da yukarılara taşıdığımızı artık uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kere daha uzaya ulaştık. Cumhuriyet bayramımızda yaşadığımız bu gururla 2023 vizyonumuz çerçevesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık." ifadelerini kullandı.