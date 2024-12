Türkiye'den teknolojide Türk-İslam birliği hassasiyeti

Sayan, Türk Mühendisler Derneğinin Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Konferans Salonu'nda düzenlediği "Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, mühendisliğin tarih boyunca sorunlara çözüm getirdiğini söyledi.



Her yapı ve tasarımın insanın ruhuna dokunan bir anlama da sahip olduğunu dile getiren Sayan, bir mühendisin daima toplumun daha iyi bir yaşam arzusuna hizmet etme hedefinde olduğuna dikkati çekti.



Türk-İslam medeniyetinin önemli şahsiyetlerinden olan Farabi'nin felsefe ve mantık alanındaki düşünceleriyle ön plana çıkmasına karşın bilimsel çalışmalarının bugünkü sistematik düşüncenin ve analitik yaklaşımların temeli olmayı başardığını anlatan Sayan, şu değerlendirmede bulundu:



"Farabi'nin matematiksel prensiplere dayalı problemlerin çözümüne yönelik geliştirdiği yöntemler, bugün bile mühendislik eğitiminin önemli bir parçasını oluşturuyor. Türk bilim insanı ve mühendisi El Cezeri'nin geliştirdiği sistemler, sadece teknik olarak dönemin ötesinde değil aynı zamanda bugün modern mühendisliğin pek çok alanında kullanılan mekanik prensiplerin ilk uygulamaları olarak dikkati çekiyor."



Özellikle yapay zeka, robotik, otomasyon ve enerji sistemleri gibi güncel mühendislik alanlarında Türk mühendislerinin geliştirdiği projelerde, tarihsel mirasın etkisinin görüldüğünü vurgulayan Sayan, "Bu düşünürlerin eserleri, bugün hala hem Türkiye'de hem de dünyada mühendislik bilimini ileriye taşımak için güçlü bir ilham kaynağı." diye konuştu.



Sayan, Mimar Sinan'ın eserlerinde yalnızca fiziksel bir yapı inşa etmekle kalmadığını aynı zamanda toplumun ruhunu ve değerlerini de yaptığı işlere harç ettiğini dile getirerek, "Sinan'ın dehası ve yalnızca estetik kaygılarla sınırlı olmayan hassasiyeti, kullandığı malzemeden iklim koşullarına uygun tasarım çözümlerine, akustik düzenlemelerden çevre dostu altyapı sistemlerine kadar birçok yenilikçi yaklaşımda kendini gösteriyor." ifadesini kullandı.



- "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ VİZYONUYLA TÜM DÜNYAYA MEYDAN OKUYORUZ"

Cumhuriyet dönemindeki eserlere de değinen Sayan, bu dönemde geliştirilen projelerin Türk milletinin üretim gücüne olan inancının somut bir yansıması olduğunu söyledi.



Sayan, "Bizler bugün geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla, üretimlerimizle tüm dünyaya meydan okuyoruz. Savunma sanayisinden yapay zekaya, biyoteknolojiden yenilenebilir enerjiye kadar göğsümüzü kabartan başarılarda Türk mühendislerimizin imzası var." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, tüm bu çalışmaları yaparken Türk-İslam birliğinin önemini de dikkate aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek geçmişte gerekse günümüzde, bizler aynı köklerden beslenen, aynı kadim kültürün izlerini taşıyan bir milletin evlatlarıyız. Bayraklar farklı, nefes aldığımız coğrafyalar farklı ama yüreklerimiz bir. Her daim bir kardeşin desteğini omuzunda hissetmekle eş değer bu birlik. Hakeza başımıza gelen tüm felaketlerde de bütün soydaşlarımız bunu bize her seferinde ispatlıyor. Bizlerin de her daim tüm Türk Cumhuriyetleri'ndeki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ortak değerler ve hedefler etrafında kenetlenmiş bir Türk dünyası, her zorlukla daha güçlü mücadele edebilir, her engeli daha kolay aşabilir."

Zirve, açılış konuşmalarının ardından, oturumlarla devam etti.