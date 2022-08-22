Türkiye'den uzay hamlesi! Bir ilk olacak gelişme

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ülkemizin uzay yolculuğunun hazırlıklarını ve sürecin son durumuna ait detayları SABAH'a anlattı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın startı vermesiyle müracaatlar kabul edilmeye başlanmıştı. Türk uzay insanı görevini Türkiye Uzay Ajansı adına TÜBİTAK Uzay Enstitüsü yürütüyor. Başvurular toplandı. 36 bin kayıtlı başvurudan 700 kadarı değerlendirmeye alındı. Elemelere başladık. En son iki aday belirlenecek. Bu iki aday ABD'ye giderek 6 ay kadar astronot eğitimi alacak." dedi.

YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA İLK DENEY

Eğitimden sonraki sürece de değinen Yıldırım, "Bu eğitimi aldıktan sonra içlerinden daha başarılı olan hangisiyse Uluslararası Uzay İstasyonuna giderek bilimsel çalışmalar yapacak. Orada 7 ile 10 gün kalacak. Bu süre zarfında bilim camiamızın istediği deneyleri yerçekimsiz ortamda gerçekleştirip ülkemize dönecek. Yerçekimsiz ortamda deney yapma şansını Türk bilim camiası ilk defa yakalıyor. O yüzden çok önemli. Bu deneyler için çağrıya çıkıldı, 40'ın üzerinde talep geldi. Şimdi onları da eliyoruz. Bilimsel çalışmalarda da belirli kriterler var. Dünyada daha evvel denenmemiş, yapılmamış deneyleri tercih ediyoruz" diye konuştu.

Ülkemizde uzaya ilginin çok fazla olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: "Milli Uzay Programını, Uzay Ajansı'nı bilmeyen yok gibi. Uzay farkındalığının daha da artması için çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak çarpıcı sloganımızı tekrarlayarak bitirmek isterim; uzayda izi olmayanın dünyada sözü olmaz."