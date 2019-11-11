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Türkiye'den uzayda işbirliği hamlesi! Anlaşmaya varıldı

Türkiye ve Kazakistan, Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü'nde mutabık kalınan 65 eylem planına ilave olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapma konusunda anlaşmaya vardı.

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Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin resmi akşam yemeğinde çalışmalarını sürdürdü.
 
Oktay ve Mamin, 65 eylem planına ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde önemle durduğu uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.
 
Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı. 
 
Böylece Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68’e yükseldi.

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