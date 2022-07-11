Türkiye'den 'yeşil' hamle! Filosunun yüzde 40'ı elektrikli olacak

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, çevre sorunlarının önemli bir kısmını oluşturan hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak araçlarda kullanılan fosil yakıtlar gösterilirken, egzozlardan çıkan emisyonlar hava kalitesini her geçen gün düşürüyor.

Elektrikli araçların motorlarının çalışmasında ise fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmuyor ve çevre dostu araçlar, şarj edilebilen bataryaları sayesinde hem doğal kaynakları tüketmiyor hem de atmosfere zararlı gaz salımında bulunmuyor. Bu sebeple çevre ve hava kirliliğinin azaltılması adına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de alternatif enerji kaynaklarıyla çalışan araçlara yönelik ilgi her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, sıfır emisyonlu ve karbon salımı sıfır olan elektrikli araçların ve elektrikli skuterların yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapan PTT AŞ, sektördeki çevre odaklı dönüşüme öncülük ediyor. PTT AŞ, yakın zamanda filosuna yeni elektrikli araçlar ekleyerek, sektör içinde üstlendiği misyona uygun faaliyetlerini devam ettiriyor.

Şirket tarafından kullanılan elektrikli araçlar, enerji maliyeti açısından diğer araçlara göre 7 kat daha fazla avantaj sağlıyor. Şirketin hizmetlerinden kargo taşımacılığında kullanılmaya başlanan elektrikli araçlar, 4 ile 9 saat arasında şarj edilebilme özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlarken, düşük şarj maliyetiyle de dikkati çekiyor.

Çevre odaklı adımlarını sürdüren ve 5 elektrikli araçla dönüşüme başlayan şirket, 2030'a kadar araç filosunun yüzde 40'ını elektrikli hale getirmeyi planlıyor.

Enerji maliyeti açısından içten yanmalı motorlara göre 7 kat fazla avantaj sağlayan, yüzde 100 elektrikli ve sıfır karbon salımlı araçlar, tam dolu şarjla 220 kilometre gidebiliyor.

Kargo ve e-ticaret taşımacılığında çevre dostu yeni bir dönemi başlatan elektrikli dağıtım araçları, kullanışlı tasarlarımı sayesinde en dar sokaklarda bile yol alabiliyor. 2 farklı hız moduna sahip, pratik yükleme ve boşaltma işlemleri yapılabilmesine imkan sağlayan bu araçların hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkabiliyor.