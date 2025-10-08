Türk savunma sanayisinin yazılım ve otonomi alanındaki lider markası HAVELSAN, SANCAR SİDA projesiyle kazandığı tecrübeyi uluslararası bir boyuta taşıdı. HAVELSAN, zorlu deniz koşullarındaki üstün performansıyla tanınan İzlanda menşeli Rafnar botlarını, geliştirdiği ileri teknoloji görev yazılımları ve sensör sistemleriyle tam otonom ve uzaktan komuta edilebilir hale getirmek için VN Maritime (Rafnar Türkiye) ile stratejik bir işbirliğine imza attı. Bu adım, Türkiye'nin insansız deniz araçları (İDA) ihracatında yeni bir kapı aralıyor.

ZORLU DENİZLERİN GÖZDESİ RAFNAR, HAVELSAN TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTU

Kuzey Avrupa'nın zorlu sularında kendini kanıtlamış, patentli ÖK Hull tekne formuna sahip Rafnar botları, yüksek denizcilik kabiliyetleriyle biliniyor. HAVELSAN'ın mühendislik birikimiyle bu platformlar artık sadece insan kontrolünde değil, tamamen otonom olarak da görev yapabilecek. Proje kapsamında botların tüm yazılım, donanım ve sistem entegrasyonu HAVELSAN tarafından gerçekleştirilecek.

HAVELSAN'IN "GÖREV AKLI" İLE TAM OTONOMİ

HAVELSAN'ın geliştirdiği otonomi kiti sayesinde Rafnar botları, bir dizi kritik yetenek kazanacak:

Sensör Füzyonu: Radar, LiDAR, elektro-optik sistemler ve kameralardan gelen veriler birleştirilerek durumsal farkındalık en üst seviyeye çıkarılacak.

Akıllı Navigasyon: Rota optimizasyonu ve gelişmiş çarpışma önleme algoritmaları ile en zorlu koşullarda bile güvenli seyir sağlayacak.

Karar Destek Sistemleri: Platformlar, "HAVELSAN görev aklı" ile verileri analiz ederek tamamen bağımsız kararlar alabilecek ve görevleri otonom olarak icra edebilecek.

Kesintisiz İletişim: Güçlü komuta-kontrol bağlantıları sayesinde insanlı veya insansız modlar arasında anlık geçiş yapılabilecek.

HEDEF: ÖNCE AVRUPA PAZARI, SONRA ASKERİ GÖREVLER

HAVELSAN ve VN Maritime işbirliğinin ilk aşaması, Avrupa'daki sivil pazara yönelik çözümler sunmak olacak. Bu kapsamda otonom botlar;

Balık tespit ve deniz araştırmaları,

Sahil güvenlik ve devriye operasyonları,

Kritik tesis ve boru hattı güvenliği gibi görevlerde kullanılacak.

İlerleyen süreçte ise platformların, kritik üslerin korunması, liman güvenliği ve askeri keşif-gözetleme gibi savunma sanayii odaklı görevler için de yapılandırılması hedefleniyor. SANCAR SİDA projesinde ADVENT Savaş Yönetim Sistemi entegrasyonunu başarıyla tamamlayan HAVELSAN, bu tecrübesini yeni platformlara da aktararak Türkiye'nin denizlerdeki otonom gücünü pekiştirecek.

Bu stratejik işbirliği, Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayii ürünlerini dünya pazarlarına sunma ve ihracat gelirlerini artırma vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.