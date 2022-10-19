Türkiye'nin 120 yıllık hayalinde geri sayım başladı! 29 Ekim'de çarklar dönecek

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından, 7/24 yayınlanan fabrikanın inşasına ilişkin görüntülerin milyonlarca kişinin izlediğini bildiren bir paylaşım yapıldı.

Yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, '29 Ekim'de yeniden görüşmek üzere' notunu paylaşılarak, "Bir fabrikadan fazlasını inşa etmeye başladığımız günden bu yana heyecanlı 7/24 yayınımızı izleyen 76 farklı ülkeden 2.5 milyondan fazla izleyicimize teşekkür ediyoruz." dedi.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, Togg'un fiyatı ile ilgili emsalleriyle aynı olacak mesajını verdi.

Bakan Varank, önceki gün yaptığı açıklamada "Fiyatla ilgili sorular bize çok soruldu. Başından beri de aynı şeyi söylüyoruz. Biliyorsunuz bu bir özel sektör yatırımı. Burada şirketin bir fiyat politikası var. Başından beri şunu söylüyorlar. 'Biz piyasaya C sınıfı SUV bir araçla çıkacağız. Dolayısıyla aynı segmentteki yani C sınıfı SUV segmentindeki içten yanmalı, benzinli dizel araçlar hangi fiyattan satılıyorsa biz o fiyat marjından piyasaya gidip rekabetçi olacağız'. Başından beri söyledikleri bu. Bu manada da fiyatını merak edenler listeleri alırsınız elinize."

"Şu anda piyasada C sınıfı SUV araçlar hangi fiyatlardan satılıyor? Bakarsınız aklınızda bir fikir oluşur. 'Demek ki Togg da bu fiyatlardan piyasaya çıkacakmış diyebilirsiniz. Yoksa şundan satılacak, bundan satılacak diye hiçbir zaman bizim bir açıklamamız olmadı. Başından beri piyasaya çıktığımda C sınıfı SUV segment araçlarla aynı marjda satılma hedefi var. Şirket bu minval üzere de çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'FABRİKA 29 EKİM'DE AÇIKLACAK'

Bakan Varank, "Geçen hafta bir pastaneye gittim. Hanım bir sipariş vermişti. 'Bunu git al, gel' dedi. Gittim pastaneye. Üzerimde Togg'un yeleği vardı. Dedim ki 'siparişimiz varmış alabilir miyim'? Hazırladı tezgahtar arkadaş. 'Buyurun' dedi. Sonra üstüme baktı dedi ki; 'ya bu üstünüzdeki bildiğimiz Togg'mu' diye. 'Evet' dedim bildiğimiz Togg, Türkiye'nin otomobili. Anlattık fabrika 29 Ekim'de açılacak. Daha sonra Mart'ta satışlar bekleniyor diye. Dedi ki 'ya ne kadar gurur verici. Böyle bir projede çalışıyorsunuz'. Tabi beni tanımadı."

"Türkiye'nin Otomobilini tanıyor ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı tanımıyor. Demek ki bu proje gerçekten 7'den 70'e herkeste büyük heyecan uyandıran bir proje. Şu anda Türkiye'de daha araç piyasaya çıkmadan en bilinen markalardan bir tanesi Togg. Bu manada da ne kadar değerli bir şey olduğunun örneğini size vermiş oldum." şeklinde konuştu.