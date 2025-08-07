Türkiye, yerli ve milli imkanlarla savunma ve caydırıcılık alanında her geçen gün yeni teknolojiler üretirken, komşu Yunan basını da bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Son olarak Yunan basını, 2026 yılında seri üretime geçmesi beklenen TALAY İHA'yı mercek altına aldı.

Deniz yüzeyinden 1 ila 3 metre yükseklikte uçarak hedefine yaklaşan kamikaze İHA TALAY hakkında Yunan basınında övgüyle bahsedildi.

"TÜRKİYE, DENİZLERİN SESSİZ KATİLİNİ TANITTI"

Banking.news'den aktarılan habere göre; İHA'nın , alçak irtifada uçarken radar tarafından tespit edilemediğine dikkat çekilen haberde, Hedefe yaklaşırken, gezici mühimmat yer etkisinden yararlanarak denizde yüzmüyor, bu da saldırıyı daha etkili hale getiriyor ifadelerine yer verildi.

Yerli İHA'nın teknik özelliklerinden övgü ile bahsedilen haberde, İHA, muharebe koşullarında hızlı bir şekilde konuşlanmasını sağlayan katlanır kanatlarla donatıldığına aynı zamanda Talay İDA, mühimmat veya cihazlar için 30 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

İHA TALAY'ın 300 KM menzile sahip olduğunu belirten Atina basını, yaklaşık 200 km/s seyir hızına ulaşabildiğini de aktardı.

SERİ ÜRETİME GEÇECEK!

Serbest uçuş kabiliyetini de 100 metre irtifaya çıkararak kanıtlayan TALAY için deniz testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim sürecine geçilecek. Deniz testleri tamamlandıktan hemen sonra, Ekim 2026 itibarıyla seri üretim hattı devreye alınacak.

Üretim hattından çıkan ilk seri örneklerin Ocak 2027 sonunda kullanıcı birliklerine teslim edilmesi planlanıyor.

Eğitim, lojistik ve destek altyapısı kurulduktan sonra, sahada tam taktik angajman ve ISR görevlerine 2027 başında çıkması hedefleniyor.