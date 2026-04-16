  • Türkiye'nin ''derin uzay'' rotası! Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever açıkladı
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Milli Uzay Programı'nın yeni hedeflerini açıkladı. Ay'a iniş görevlerinden Somali'de kurulacak uzay limanına kadar kritik projelerin yolda olduğunu belirten Atasever; Türkiye'nin derin uzayda güçlü bir şekilde yer alacağını ve kurulan 'uzay kuluçka merkezleri' ile dev bir ekonomik hacim yaratılacağını vurguladı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 13:10
Atasever, öğrencilerle buluşmak için geldiği Isparta'da AA muhabirine, Türkiye'nin uzay alanında büyük hedefleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Ay'a yönelik iki aşamalı bir görev planı bulunduğunu anlatan Atasever, ilk aşamada robotik bir "sert iniş" gerçekleştirileceğini, ikinci aşamada ise yüzeye "kontrollü iniş" hedeflendiğini ifade etti.

Atasever, bu görevlerden elde edilecek bilimsel ve teknolojik kazanımların, uzun vadede Mars başta olmak üzere derin uzay hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

Program kapsamında dikkati çeken projelerden birinin de uzay limanı kurulması olduğunu belirten Atasever, uluslararası işbirlikleriyle Somali'de bir uzay limanı inşa edilmesinin planlandığını kaydetti.

Bu sayede Türkiye'nin daha büyük roket ve uyduları bağımsız şekilde uzaya gönderebilme kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini dile getiren Atasever, uzay sanayisinin giderek büyüyen ekonomik hacmine dikkati çekti.

Türkiye'nin bu ekosistemde daha etkin yer alması için teknoloji geliştirme bölgeleri ve girişimcilik merkezleri kurulacağını bildiren Atasever, "Ticarileştikçe korkunç katma değer yaratan bu uzay sanayisinin içerisinde biz de teknogirişimlerimizle olmak, müteşebbislerimizi, girişimcilerimizi o alana kanalize etmek için adeta bir uzay kuluçkası, kuluçka merkezi inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "DERİN UZAYDA BİZ DE TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE VAR OLACAĞIZ"

Milli Uzay Programı'nın uzun soluklu bir vizyon olduğuna işaret eden Atasever, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programı'mız Türk Astronot ve Bilim Misyonu'yla sonlanmadı. Süreç devam ediyor olacak. Milli Uzay Programı'nda halihazırda ortaya konulmuş olan hedefleri tamamladıktan sonra da tabii ki durmayacağız. İnsanlığın kaçınılmaz macerası, kaçınılmaz kaderi olan uzayda, derin uzayda biz de Türkiye olarak güçlü bir şekilde var olacağız. Bunun teminatı olan en önemli unsurlardan bir tanesi de gençlerimiz."

