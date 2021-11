Türkiye'nin dijital sağlık sistemi pandemide de saat gibi işledi

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 13:14

Bakan Koca, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışında, Türkiye adına uluslararası alanda güçlü bir oyuncu olarak liderlik ettikleri programa, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık iki yıldır büyük özveriyle mücadele ettikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm ülkeler için en temel öncelik olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirten Koca, şunları kaydetti:

"Öncelikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede ne kadar etkili ve karar almada, tedbirleri uygulamada en temel araçlarından biri olduğunu da tecrübe ettik. Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde dijital sağlık altyapımızın toplumumuza sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettik. Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir süre içinde artırdık. İki yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık."

Koca, iç kaynaklarla geliştirdikleri dijital sistem ve uygulamalarla 11 Mart 2020'de görülen ilk vakanın kaydından, binlerce ev ve iş yerinde yaptıkları filyasyon uygulamasına, yurt dışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olanların aşı kartına kadar tüm süreçleri dijital ortamda yürüterek yüksek kalitede hizmet verebildiklerini vurguladı.

- "ÇOK SAYIDA UYGULAMAYA SAHİBİZ"

Sağlık alanındaki gelişmeleri anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Sağlık bilişimi ve sağlık dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek, tüm hizmet süreçlerimizi birbirine entegre ettiğimiz ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda uygulamaya sahibiz. Yine dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan seviye 7'ye ulaşmış hastane sayısına baktığımızda, Türkiye haricinde tüm Avrupa'da 5 hastanenin seviye 7'ye sahip olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde ise yeni validasyon süreçlerini eksiksiz yerine getirerek seviye 7'ye ulaşan Tire Devlet Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi ile toplam 5 hastanemiz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayımız 66'ya ulaşmıştır."

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin dijitalleşme süreçlerinde, Türkiye'de çok kısa sürede 14 ağız ve diş sağlığı merkezini seviye 6, iki merkezi ise seviye 7 olarak tescillendiğine işaret eden Koca, "Salgında özellikle güçlü bilişim altyapımızın sağladığı avantajları dost ülkelerle paylaşmaya hazır olduğumuzu, sağlık alanında uluslararası dayanışmaya her zaman olduğu gibi bugün ve gelecekte de güçlü katkı sağlayacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Bilmenizi isterim ki bu millet, geliştirdiği her hayırlı hizmeti tüm dünyayla paylaşmaya her zaman hazırdır." diye konuştu.

Hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için iş birliğinin çok daha güçlenerek devam edeceğini belirten Koca, üç gün sürecek HIMMS Avrasya etkinliğinin verimli geçmesini diledi.

Koca, konuşmaların ardından "TÜSEB, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"ni sahiplerine verdi.