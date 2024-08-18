Bakan Uraloğlu, hava kampüs uygulamasıyla insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği alanları hizmete sunacaklarını bildirerek, "Türkiye'yi amatör ve sportif havacılık konusunda da dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan hava kampüs uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Havacılıkta 22 yılda büyük adımlar attık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız atılımlar ve yatırımlarla sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında gösterilen ülkelerden biri olduk. Havayolu şirketlerimiz büyüdü ve güçlendi. Havacılıkta yeni nesiller yetiştirebilmek için sivil havacılık sektörünün nitelikli insan kaynağını karşılamak adına modern tesisler, imkanlar ve eğitim araçlarıyla donatılan Türk Sivil Havacılık Akademisini açtık."

Bakan Uraloğlu, hava kampüs uygulamasıyla sportif ve amatör havacılığı geliştirmeyi, aynı zamanda da havalimanlarındaki trafiği hafifletmeyi hedeflediklerini aktararak, uygulamayı, Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedeflediklerini dile getirdi.



Türkiye'yi amatör ve sportif havacılık konusunda da dünyadaki önemli merkezlerden biri haline getireceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Hava kampüs uygulamasıyla havaalanları veya heliport niteliğinde olmayan alanlarda 5 bin 700 kilograma kadar olan sabit kanatlı hava araçları başta olmak üzere, dikey iniş ve kalkış yapabilen insanlı veya insansız hava araçlarının pilot sorumluluğunda iniş kalkış yapabileceği vertiportları da kapsayan alanları amatör ve sportif havacılarımızın hizmetine sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği alanların sayısının artırılması sayesinde, havaalanlarında uygulanan prosedür karmaşasından ve yoğunluktan etkilenmeden uçuş yapılabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, bu durumun amatör havacılığın gelişmesine katkı sağlayacağını ve pilot eğitimleri için kullanılacak iniş alanlarına olan ihtiyacın ortadan kalkacağını belirtti.

Uraloğlu, talep edilmesi durumunda uçuşlar için hava sahası tanımlanabileceğini ve tanımlanan sahada kalması koşuluyla ayrıca uçuş planı sunulmasına gerek olmayacağına işaret ederek, ilgili saha dışında gerçekleşecek uçuşlar için Havacılık Bilgi Yayını (AIP) usullerinin uygulanacağını ve uçuş planı sunulacağını ifade etti.

Hava kampüs için başvuruların SHGM'ye yapılacağını bildiren Uraloğlu, bu uygulamadan önce kullanım izni verilen iniş şeritleri için tekrar başvuru yapılmasına gerek olmadığını, o alanların "hava kampüs" olarak tanımlanacağını aktardı.

Başvuru öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Başvuru sahibi inşa etmeyi planladığı hava kampüsü için yer seçimini yaparken, ilerleyen süreçte inşa edilecek yapılaşmaların iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilememesi için mania kriterlerinin korunabileceği alanları tercih etmeli. Sabit kanatlı hava aracı operasyonlarının emniyetli şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlamak ve etraftaki maniaların büyümesi nedeniyle hava kampüslerinin kullanılamaz hale gelmesini önlemek için maniadan arındırılmış bir hava sahası oluşturulmalı. Hava kampüslerinde mania kriterlerinin sağlanması ve operasyon süresince korunması önem taşıyor."

İŞLETMECİLER, İZNİ ALDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 3 YIL İÇİNDE HAVA KAMPÜSÜ YAPIMININ TAMAMLAYACAK

Hava kampüsü inşa etmek isteyenlerin ilk olarak yer belirlemesi ve seçilen yerin iniş-kalkışlara elverişli olması gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, Genelkurmay Başkanlığının, başvurunun ulusal güvenliğe, valiliklerin ise kampüslerin insan ve çevre açısından etkisini denetleyeceğini bildirdi.



Olumlu değerlendirilirse hava kampüslerin açılabileceğini vurgulayan Uraloğlu, işletmecilerin izni aldıkları tarihten itibaren 3 yıl içinde hava kampüs yapımını tamamlamaları gerektiğini bildirdi.



Bu sürede yapılmayan kampüslerin izinlerinin işleme gerek kalmadan iptal edilebileceğini ifade eden Uraloğlu, "Ticari amaçlı kullanılacak kampüslerin izinleri 1 yıl süreyle geçerli olacak ve her yılın sonunda iznin uzatılması gerekecek. Ticari amaç dışındaki şahıslara ait 5 bin 700 kilogram altı kalkış ağırlığına sahip sabit kanatlı hava araçlarının park edileceği kampüsler için izin uzatma şartı gerekmeyecek. Zararlı bulunan kampüslerin izinleri ise SHGM tarafından iptal edilebilecek." değerlendirmesini yaptı.

