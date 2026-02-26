Türkiye'nin en büyük robotik şampiyonası Sinan Erdem'de başlıyor: Geleceğin mühendisleri ''milli teknoloji hamlesi'' için sahada

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu doğrultusunda, gençlerin teknoloji üreten, sorgulayan ve tasarlayan bireyler olarak yetişmesini hedefleyen VEX Robotics Türkiye Şampiyonası, bu yıl Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonu olan Sinan Erdem'de dev bir teknoloji festivaline dönüşüyor.

Sadece bir robot yarışması olmanın ötesinde, savunma sanayii ve teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının ilkokul sıralarında keşfedildiği bu bilim dolu etkinlik; eğitim ve eğitim teknolojileri liderlerini bir araya getiriyor.

120 TAKIM, BİNLERCE GENÇ MÜHENDİS ADAYI YARIŞACAK

Lise (VEX V5) ve İlkokul, Ortaokul (VEX IQ) olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen şampiyonada, aylar süren bölgesel turnuvalarda başarı gösteren 120 takım boy gösterecek. Mekanik tasarım, otonom yazılım geliştirme ve stratejik planlama becerilerini sergileyecek olan 3.500'ü aşkın öğrenci ve mentör, hazırladıkları robotlarla arenaya çıkacak.

Dereceye giren ve ödül alan takımlar, ülkemizi ABD'nin St. Louis şehrinde düzenlenecek ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük robotik turnuvası VEX Robotics World Championship'te temsil etme hakkı kazanacak.

Katılımın ve izleyici girişinin tamamen ücretsiz olduğu organizasyona, tüm teknoloji sevdalıları, öğrenciler ve aileler katılım sağlayabilecek.