Türkiye, bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te 17-21 Haziran'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi fuarı Eurosatory 2024'te ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, BMC, Otokar ve MKE dahil 50'nin üzerinde firmayla temsil ediliyor.

Fuara katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA muhabirine, Eurosatory'nin bu sektörde dünyanın en önde gelen fuarlarından olduğuna dikkati çekerek, bu yıl Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada birtakım gelişmelerin de etkisiyle fuara katılımın oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Akyol, firma sayısı ve dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçiler baz alındığında Eurosatory'nin son dönemde yüksek katılımlı savunma sanayi fuarlarından biri olduğunu ifade ederek, "Biz de Türk savunma sanayisi olarak, her geçen gün, her geçen yıl gerçekten olağanüstü bir gelişim gösteriyoruz, buraya da 50'den fazla Türk firması katılım sağlamış durumda. ASELSAN olarak da bu savunma sanayisinin amiral gemisi firması olarak, buraya birçoğu yeni çok sayıda ürünümüzü getirdik. Gerçekten yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

ASELSAN'ın radardan elektronik harbe, elektro-optikten silah sistemlerine, haberleşmeden deniz sistemlerine kadar birçok ürünü sergilediğini anlatan Akyol, son dönemdeki teknolojik gelişmelerin dron saldırılarını bütün dünyada daha da yaygınlaştırdığını ve hava savunma sistemlerinin son dönemde bütün ülkelerin önem verdiği ve giderek daha kritik hale gelen bir yetkinlik olduğu değerlendirmesini yaptı.

Akyol, sürü, kamikaze ve FPV dronlar dahil bütün dron çeşitlerinin dünyanın birçok bölgesinde önemli tehdit haline geldiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda alçak irtifa ve maliyet etkin savunma sistemleri, bu tehdidi bertaraf etmede öne çıkıyor. Burada biz, KORKUT hava savunma sistemimizin tekerlekli versiyonunu da ilk defa sergiliyoruz. 8X8 araç üstüne entegre edilmiş, 35 milimetre parçacıklı ve akıllı mühimmat kullanan ve gerçekten içerisinde taşıdığı küçük parçalarla hava sahasında bir bulut oluşturup bu dron ve benzeri tehditleri çok maliyet etkin ve aktif bir şekilde etkisiz hale getiren bir sistemimiz. Bunun paletli versiyonu güvenlik güçlerimiz tarafından etkin olarak kullanılıyor. Şimdi lastik tekerlekli versiyonunu geliştirdik."

Stantlarına dünyanın farklı ülkelerinden yoğun bir ilgi olduğunun altını çizen Akyol, ASELSAN ürünlerinin kapsamlı hava savunmanın önemli bileşenleri olduğunu vurguladı.

- "GÖK KUBBE", EUROSATORY'DE TANITILIYOR

Akyol, ASELSAN'ın hava savunma sisteminin tamamını içeren "Gök Kubbe" konseptlerini de fuarda sergilediklerini, bunların arasında hava sahasını gözetleyen ve yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen ALP uzun menzil arama radarlarının da olduğunu belirtti.

"Gök Kubbe"de HAKİM isimli komuta kontrol sisteminin de bulunduğunu kaydeden Akyol, şöyle devam etti:

"Burada bütün radarları ve hava savunma sistemlerini bağlayan network, radyolink ve data link yapıları var ve onun devamında da en alçak irtifada dron savunmasından başlayan İHTAR ve ŞAHİN isimli iki çözümümüz var, gerek elektronik karıştırmayla gerek akıllı mühimmatla, dronlara karşı etkili olan. Onun bir üzerinde KORKUT sistemimiz ve daha üzerinde HİSAR-A diye adlandırdığımız füze tabanlı bu sefer hava savunma sistemimiz. Bir üzerinde, orta irtifada HİSAR-O sistemimiz, en sonunda da SİPER uzun menzil hava savunma sistemimizle bu Gök Kubbe mimarisini tamamlamış oluyoruz."

Akyol, ASELSAN'ın geliştirdiği "Gök Kubbe" mimarisinin, Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu bütün büyük teknolojik gelişimleri bir araya getirdiğine dikkati çekerek, bu konseptin uzun dönemde bütün ülke sathına yaygınlaştıkça hem Türkiye hem de dost ve müttefik ülkeler için önemli bir yetkinliği ifade edeceğini anlattı.

"Burada bunlara yoğun ilgi olduğunu söyleyebilirim." diyen Akyol, füzeler konusunda ROKETSAN ve TÜBİTAK'la, mühimmatla ilgili de Makine ve Kimya Endüstrisi ile işbirliklerinin olduğunu söyledi.

- ASELSAN, "OYUN DEĞİŞTİRİCİ" TEKNOLOJİLERE ODAKLANIYOR



Akyol, fuarda ASELSAN'ın radar sistemleri ve insansız hava aracı (İHA) kameralarına da yoğun ilgi gösterildiğini kaydederek, "Bizim bundan sonra ASELSAN olarak stratejimiz, alanında en iyi ürünü yapmak." dedi.

Markalarının "oyun değiştirici" teknolojilere odaklandığını vurgulayan Akyol, "İhracat odaklı büyümeyi önümüzdeki dönemin vizyonu olarak ortaya koyduk. Tüm ekiplerimizle hangi ürünleri, hangi teknolojileri, hangi altyapıları, bununla ilgili insan kaynaklarını, buna hizmet edecek bütün çalışmaları planlamış durumdayız. Biz, her yıl ülkemizin ve milletimizin desteğiyle, ASELSAN'ı uluslararası arenada daha büyük hedeflere koşan bir şirket olarak görmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.