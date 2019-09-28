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Türkiye'nin gurur günü: 6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma'ya teslim edildi

6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

  • star.com.tr
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Güvenlik güçlerimizin gökteki gözü, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen SİHA'ların teslimatı sürüyor.
 
Son olarak Jandarma Komutanlığı'na Baykar tarafından özgün imkanlarla geliştirilen 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslimatı gerçekleştirildi.
 
Teslimata ilişkin duyuruyu, Cumhurbaşkanlığı  Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptı.
 
Bayraktar TB2 görüntülerini paylaşan Demir, şu ifadelere yer verdi:
 
Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz.
 

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