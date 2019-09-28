Türkiye'nin gurur günü: 6 adet Bayraktar TB2 SİHA Jandarma'ya teslim edildi
6 adet Bayraktar TB2 SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.
- star.com.tr
Güvenlik güçlerimizin gökteki gözü, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen SİHA'ların teslimatı sürüyor.
Son olarak Jandarma Komutanlığı'na Baykar tarafından özgün imkanlarla geliştirilen 6 adet Bayraktar TB2 SİHA teslimatı gerçekleştirildi.
Teslimata ilişkin duyuruyu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptı.
Bayraktar TB2 görüntülerini paylaşan Demir, şu ifadelere yer verdi:
Jandarma Genel Komutanlığı’na altı adet Bayraktar TB2 SİHA teslim ettik. Yüzden fazla yerli İHA/SİHA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katmanın gururunu yaşıyoruz.
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