Türkiye'nin gurur günü! Türksat 6A'nın filoya katılması için geri sayım başladı

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, uzay yolculuğu başlayan Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ülke için önemli bir kapasite artırımı sağlayacağını belirterek, "Ülkemizin etkinliğinin daha da arttığını göreceğiz." dedi.



Ertok, AA muhabirine, Türksat 6A uydusunun fırlatma törenine katılmak üzere bulunduğu Cape Canaveral'da değerlendirmede bulundu.

Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Ertok, projenin 2014'ün sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatıldığını söyledi.

Ertok, yaklaşık 10 yıl süren Türksat 6A projesinin çok sayıda mühendisin ve teknisyenin çalıştığı çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE BAŞKA ÜLKELERE UYDU ÜRETEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK"

Türksat 6A'nın Türkiye'nin en büyük AR-GE ve teknolojik olarak ülkeye önemli bir atılım sağlayacak projelerden biri olduğunu vurgulayan Ertok, şöyle konuştu:

"Bu ölçekte bir uyduyu yapabilmek, tasarlayabilmek, daha sonra üretimini, testini gerçekleştirip başarılı bir şekilde gönderip çalıştırabilmek önemli bir adım. Ülkemiz bundan sonra artık sadece kendi uydularını değil, bölgeye, başka ülkelere de uydu yapan, üreten, satan bir ülke haline gelecek, bu açıdan çok önemli."

Ertok, Türksat 6A'yı teknolojik gelişim açısından çok önemsediklerini, hizmet açısından da uydunun filoya dahil edilmesiyle Türkiye için önemli bir kapasite artırımı sağlayacağını anlattı.

Türksat 6A ile şirketin hizmet verdiği kapsama alanının Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyeceğine dikkati çeken Ertok, "Türksat 6A, şirketimizin etkinlik alanını biraz daha genişletecek. Bununla birlikte ülkemizin etkinliğinin daha da arttığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKSAT 6A, YIL SONUNA DOĞRU TÜRKSAT FİLOSUNA DAHİL EDİLECEK

Ertok, uydunun fırlatılmasının ardından ilk sinyalin alınmasının en önemli aşamalardan biri olduğunu belirterek, "Uydunun artık çalıştığını görebiliyoruz. Yer istasyonuna sinyal göndermesi çok önemli. Bundan sonraki aşamada artık uydu ile aranızda bir bağlantı olduğunu görüyorsunuz, komutlar gönderebiliyorsunuz. Bundan sonra da manevra komutları gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Uydunun yaklaşık 1000 kilometrelik bir yörüngede bırakıldığını ve bunun 36 bin kilometrelik dairesel bir yörüngeye çıkması gerektiğini aktaran Ertok, yaklaşık 10 günlük süreçte çeşitli aralıklarla yapılacak manevralarla itki motorunun çalıştırılacağını ve uydunun yörüngeye yükseltileceğini söyledi.

Ertok, Türksat 6A uydusunun öncelikle 50 derece doğu yörüngesine götürüleceğini, yaklaşık 3 ay orada hem testlerinin yapılacağını hem de belli bir süre kullanımda olacağını bildirdi.

Uydunun daha sonra 42 derece doğu yörüngesine getirileceği bilgisini veren Ertok, şunları kaydetti:

"42 derecede de bazı son testlerini yaptıktan sonra tahmin ediyorum yıl sonu, aralık ayı içinde Türksat 6A'yı Türksat filosuna dahil edeceğiz. Şu anda TÜBİTAK UZAY'ın kontrolünde, bütün manevraları onlar yapacaklar ama bize devredildikten sonra Türksat filosunda ve bizim mühendislerimizin kontrolünde olacak." dedi.

Ertok, uydunun manevra ömrünün yaklaşık 16 yıl, hizmet ömrünün ise yaklaşık 15 yıl olduğunu belirterek, Türksat 6A'nın bu süreçte başarılı ve sorunsuz bir şekilde ülkeye hizmet etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.