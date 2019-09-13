27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6826
  • 6,3079
  • 274.923
  • 102758
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak'ın birebir modeli TEKNOFEST'te gösterilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, aralarında Milli Muharip Uçak'ın (MMU) da bulunduğu Türkiye'nin ve dünyanın ilgisini çeken milli projeleri sergileyecek. MMU'nun birebir modeli ilk kez TEKNOFEST'te gösterilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul'da Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projeler sergilenecek. Fransa'daki Paris Air Show'da tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden 5. nesil savaş uçağı olarak yerini alacak MMU'nun birebir modeli de ilk kez TEKNOFEST'te görülecek. MMU'nun yanı sıra Gökbey, ANKA, Aksungur, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET'in de bulunacağı festivalde, HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak. TEKNOFEST kapsamında ilk kez "Operasyon ATAK" mobil uygulaması, oyun tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, MMU Projesi'ne ilişkin, "Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'nin yeni nesil gençlerinin eseri olacak." ifadelerini kullandı.

Yol taksiyi yuttu! Şoför son anda kurtuldu... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına sınav operasyonu

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Muriqi'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var mı? Ortaya çıktı

Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

Faize ikinci darbe geldi, sıra özel bankalarda

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

İmamoğlu'ndan yöneticilerine 'huzur hakkı' adı altında ballı maaş

Riva ve Florya anlaşmaları feshedildi!

Riva ve Florya anlaşmaları feshedildi!

Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi

Tırları durdurdu sivil imama bilgi verdi
 

POPÜLER HABERLER

Kara´dan kaçamadılar

Kara´dan kaçamadılar

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

iPhone'un kamerası sosyal medyanın diline düştü

Dünyanın en lüks karavanı! 5 yıldızlı otel gibi...

Dünyanın en lüks karavanı! 5 yıldızlı otel gibi...

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

Son aşamaya gelindi! Turizme kazandırılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019