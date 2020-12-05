Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru teslim edildi... Başkan Erdoğan: Savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz

05 Aralık 2020 Cumartesi 14:06 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz."

"Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir."

"Biz Arifiye'deki fabrika üzerinden TSK ve kahraman askerlerimize yöneltilen saldırıların asıl sebebini biliyoruz."



"(Tank palet fabrikası) Her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani, neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira ile karşı karşıyayız."

"Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir."

"Uyguladığımız ekonomi politikalarında her alan gibi sanayide de orta ve uzun vadeli hedeflere odaklanmış durumdayız."

"Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz."

"Yıllarca TSK'yi tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz."

"Hayatlarında fabrika, üretim, proje nedir? Ülke ve millet için çalışmak nedir? Özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerinin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz."

"Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir. Özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir."