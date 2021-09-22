DHA 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:53

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde Türkiye'nin ilk yerli ve milli uçan arabası Cezeri hakkında da bir sunum gerçekleştirdi. Burada konuşan Bayraktar, "Biz yola çıkarken Türkiye'de 'Biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz' yaklaşımı mevcuttu ve savunma sanayini düşünecek olursak büyük ölçekte, neredeyse yüzde 85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu." ifadelerinin kullandı.

Nasıl yola çıktıkları hakkında konuşan Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun, en iyi eser olmayabilir ama en azından kendimize güvenmemiz açısından, ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir ürün geliştireceğimiz için yüksek teknolojideki var olan özgüven problemini de bir yandan aşmış oluruz anlayışıyla yola çıktık. Biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. O yüzden ben buradaki genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum" dedi.

'GAYRETİMİZ UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK'

Selçuk Bayraktar, robot insansız hava araçları geliştirdiklerine dikkat çekerek, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Şu anda otomotivde seri imalat hattında bugüne kadar yaşanan en büyük devrim elektrikli arabaların bugün TOGG'un da üzerinde çalıştığı elektrikli arabaların çıkmış olması. Bunun yanında akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük devrim." şeklinde konuştu.

Dünyada birçok girişimin bu alanlarda çalıştığına dikkati çeken Bayraktar, "Bildiğim kadarıyla 200'e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Burada karşılaşacağımız birçok büyük teknik problem var. Henüz bunların hepsi aşılmadığından bugün bu gerçekleşmiş değil. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 sene önce başladık. Cezeri dediğimiz insansız hava aracını yani bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek, aynı kişisel bilgisayarın icadından olduğu gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama her yönüyle çok karmaşık, otonomik problemlerinin ve bunun yanında kurumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanımlama ve çok yüksek insanla birlikte uçacağından yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olması gereken bir platform." dedi.

"BUGÜNDEN HAZIRLANIYORUZ Kİ YARIN BU ALANDA OYUNCU OLABİLELİM"

Selçuk Bayraktar, ekrana yansıtılan Cezeri görüntüsünü göstererek, "Şu an Cezeri'nin ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması için içine gelecek her sistemin belki 5 - 20 - 15 yıl gelişmesi gerekiyor. İtki sistemlerinde batarya teknolojilerine, bunu akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka teknolojilerinden içindeki elektronik donanımlara kadar her şeyin büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim" şeklinde konuştu.