Türkiye'nin Lider Fintech Konferansı Webrazzi Fintech, 11 Aralık'ta gerçekleşecek!

Bankacılığın gelişimi, blockchain entegrasyonu, açık bankacılık, dijital ödemeler ve yapay zekanın finansal uygulamaları gibi birçok önemli başlığın ele alınacağı Webrazzi Fintech 2024, sektör liderlerini ve girişimcileri bir araya getiriyor. 2024'ün öne çıkanları ve 2025'in gündemi, geniş bir perspektifte tartışılacak ve katılımcılara eşsiz bir sahne sunulacak.

Webrazzi Fintech 2024, sabah saatlerinde başlayarak dikkat çekici paneller ve sunumlarla devam edecek. Etkinlik boyunca networking fırsatları sunan kahve molaları ve öğle yemeği ile katılımcılar bir araya gelecek; ayrıca fuaye alanında şirketleri ve girişimcileri yakından tanıma fırsatı da sunulacak. Ek olarak, Finans sektörüne yön veren liderlerin katılımıyla gerçekleşecek workshop salonlarımızda, birbirinden ilgi çekici eğitimlere katılma imkanı sunulacak.

Bu önemli etkinlikte, finansal teknolojiler alanında geleceğin nabzını tutmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Webrazzi Fintech 2024'e katılmak ve bu eşsiz deneyimi sektörün öncü liderleriyle birlikte yaşamak için bilet alabileceğinizi hatırlatalım.

Webrazzi Fintech 2024, Türkiye İş Bankası, Mastercard, Papara, Paycell, VodafonePay, Cenoa, Dengage, HangiKredi, Hopi, MetropolCard, Paribu, Sodec, Colendi, Datassist, eLogo, Netmera, Pars VC, Sanction Scanner, SmartMessage, TikTok for Business, CoinTR, Mobven, Oksijen, Platin ve Sözcü sponsorluğunda gerçekleşecek.