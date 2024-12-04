İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2024 Çarşamba / 3 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7526
  • EURO
    36,5425
  • ALTIN
    2955.7
  • BIST100
    9881.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Türkiye'nin Lider Fintech Konferansı Webrazzi Fintech, 11 Aralık'ta gerçekleşecek!
Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin Lider Fintech Konferansı Webrazzi Fintech, 11 Aralık'ta gerçekleşecek!

Webrazzi Fintech 2024, 11 Aralık'ta Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşecek! Açılış konuşmasını Webrazzi Kurucusu ve CEO'su Arda Kutsal'ın yapacağı etkinlikte, alanında uzman ve birbirinden değerli konuşmacılar, tüketicilerin değişen finansal ihtiyaçlarını ve yeni nesil finansal teknolojileri katılımcılarla paylaşacak. Networking fırsatları, sunumlar ve oturumlar ile dolu dolu geçecek konferansta, katılımcılara sektördeki son trendleri yakından takip etme ve yeni iş birlikleri kurma imkanları tanınacak.

4 Aralık 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Türkiye'nin Lider Fintech Konferansı Webrazzi Fintech, 11 Aralık'ta gerçekleşecek!
ABONE OL

Bankacılığın gelişimi, blockchain entegrasyonu, açık bankacılık, dijital ödemeler ve yapay zekanın finansal uygulamaları gibi birçok önemli başlığın ele alınacağı Webrazzi Fintech 2024, sektör liderlerini ve girişimcileri bir araya getiriyor. 2024'ün öne çıkanları ve 2025'in gündemi, geniş bir perspektifte tartışılacak ve katılımcılara eşsiz bir sahne sunulacak.

Webrazzi Fintech 2024, sabah saatlerinde başlayarak dikkat çekici paneller ve sunumlarla devam edecek. Etkinlik boyunca networking fırsatları sunan kahve molaları ve öğle yemeği ile katılımcılar bir araya gelecek; ayrıca fuaye alanında şirketleri ve girişimcileri yakından tanıma fırsatı da sunulacak. Ek olarak, Finans sektörüne yön veren liderlerin katılımıyla gerçekleşecek workshop salonlarımızda, birbirinden ilgi çekici eğitimlere katılma imkanı sunulacak.

Bu önemli etkinlikte, finansal teknolojiler alanında geleceğin nabzını tutmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Webrazzi Fintech 2024'e katılmak ve bu eşsiz deneyimi sektörün öncü liderleriyle birlikte yaşamak için bilet alabileceğinizi hatırlatalım.

Webrazzi Fintech 2024, Türkiye İş Bankası, Mastercard, Papara, Paycell, VodafonePay, Cenoa, Dengage, HangiKredi, Hopi, MetropolCard, Paribu, Sodec, Colendi, Datassist, eLogo, Netmera, Pars VC, Sanction Scanner, SmartMessage, TikTok for Business, CoinTR, Mobven, Oksijen, Platin ve Sözcü sponsorluğunda gerçekleşecek.

  • Webrazzi Fintech 2024
  • Yeni Nesil Finans
  • Networking Fırsatları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.