Türkiye'nin milli güvenliği için kritik! Cybercube için başvurular başlıyor

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:03

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli risk faktörleri arasında yer alan "siber güvenlik" alanında yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar 450'den fazla girişimciye kuluçka hizmeti, 850'den fazla da hızlandırma hizmeti veren Teknopark İstanbul, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle siber güvenlik dikeyinde erken aşama girişimcilerine destek verecek.

Açıklamada, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD Vizyoner'21 zirvesinde bulunan kurum standında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Cybercube için başvuru süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığını bildiren Topçu, "Türkiye'nin ulusal güvenliği için en hassas konulardan biri olan 'siber güvenlik' alanında yeni girişimci adaylarımızın başvurularını almaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "SİBER GÜVENLİK ALANINDA YERLİ ÜRÜNLER ÇIKARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin siber alandaki yetenekli beyinlerinin kaybolmasını ya da başka ülkelere gitmesini istemediklerini vurgulayan Topçu, "Türkiye'nin milli güvenliği ile küresel güvenlik açısından kritik olan siber güvenlik alanında yerli ürünler çıkarmaya devam ediyoruz. Başvurularımızı da 31 Aralık'a kadar alabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Topçu, Cybercube programının, siber güvenlik odağında proje fikrini doğrulamış girişimcilerin çıkarma aşamasında oldukları ürünlerini doğrulama ve satışa hazır getirme amacıyla eğitim, mentorluk, danışmanlık, bilişim laboratuvarı sunucu odası, bulut veri depolama gibi benzersiz destekler sunacağını bildirdi.

Topçu, "6 ay boyunca sürecek programda girişimciler için 'demo day' etkinliği de yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Kümelenmesi iş birliğinde yürütülecek. Cybercube programı 3 dönem boyunca desteklenecek. Performans değerlendirme kriterleri yüksek girişimlere 6 ay ek süre imkanı verilebilecek." ifadelerini kullandı.