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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin milli savunmadaki gurur kaynağı ASELSAN'dan bir başarı daha!

Türkiye'nin milli savunma sanayindeki gururu ASELSAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından düzenlenen zirvede iklim yönetimi çalışmalarıyla ödül kazandı.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:04
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7'nci Karbon Zirvesi'nde düzenlenen ödül töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

ASELSAN, "Değer zincirimiz ile iklim değişikliğinde gücümüz bir", "Sıfır atık ile geleceğe değer kattık" ve "ASELSAN çevresel dönüşüm süreci" isimli üç farklı projesiyle zirvede yer aldı.

Ödül töreninde ASELSAN'ın iklim değişikliğinde de değer zincirine önderlik etme amacının ön plana çıktığı ve her üç projenin de başarılı olduğu vurgulandı. ASELSAN'ın Entegre Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında iklim değişikliği ile mücadele kültürü oluşturma çalışmaları düzenlenen törenle ödüllendirildi.

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