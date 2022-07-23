Türkiye'nin otomobili TOGG'dan gururlandıran gelişme! Sayı bini aştı

Türkiye'nin otomobilinde adım adım sona yaklaşılırken TOGG tarafından yeni bir açıklama daha geldi. TOGG, Twitter üzerinden çalışan kişi sayısının 1000'i aştığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni lige yolculukla birlikte yürüdüğümüz çalışma arkadaşlarımızın sayısı 1.000 kişiyi aştı. Her biri değerli bir parçamız olan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz."

İSTANBUL'DA SERGİLENİYOR



Bu arada ABD'de sergilendikten sonra Türkiye'ye getirilen TOGG konsept akıllı cihaz İstanbul'da bir AVM'de sergilenmeye devam ediyor.

TOGG tarafından özel olarak üretilen konsept elektrikli araç, "akıllı cihaz" olarak adlandırılıyor.

Tasarımda kullanılan teknoloji sayesinde artık ev ya da ofis bilgisayarlarında yapılması planlanan birçok işlem TOGG serilerinde de halledilebilecek. TOGG'un bu özel konsept modelinin şimdilik seri üretimi planlanmıyor.