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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım: Başarıyla tamamlandı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu. TOGG'dan tarafından yapılan açıklamada, 'Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.' denildi.

6 Ekim 2021 Çarşamba 20:53 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 21:48
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesapları projede gelinen son gelişmeleri paylaşılmaya devam ediliyor. TOGG'un twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.

SIRO SİLK ROAD TEMİZ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KURULDU

Geçtiğimiz günlerde TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'yi kurulduğu bildirilmişti. Şirketten yapılan açıklamada ise SIRO Silk Road Temiz Enerji Çözümleri San. ve Tic. AŞ'nin, mobilite ekosisteminin Türkiye'deki teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağına dikkat çekilmişti.

TOGG ÜST YÖNETİCİSİ KARAKAŞ: ÇARPIŞMA TESTLERİ DEVAM EDİYOR

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, geçtiğimiz hafta yerli otomobilin çarpışma testlerinin devam ettiğini belirterek, "Numune ve prototip çalışmaları da devam ediyor. Hatta önümüzdeki günlerde çarpışma testleri dahil çalışmalar devam edecek ve bu sürecin şubat sonuna kadar sürmesini bekliyoruz. Kış testleri de var. Her testten sonra aldığımız raporlar doğrultusunda aracımızı gerekirse optimize ediyoruz. Şu ana kadar buna ihtiyacımız olmadı. O anlamda da oldukça keyifliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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