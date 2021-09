27 Eylül 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:53

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisindeki değişimi an be an paylaşmaya devam ediyor. TOGG'un sosyal medya hesabından son paylaşılan videoda 'TOGG Gemlik tesisimizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. ' ifadeleri kullanıldı.



TOGG KULLANICI DENEYİMİ LİDERİ THOMAS JUNK OLDU



Geçtiğimiz gün TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirilmişti.

Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020'den bu yana TOGG'un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak.

Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti.