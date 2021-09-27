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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu. TOGG, Gemlik tesisinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini gösteren bir video paylaşırken, tesisin değişimi ise heyecanlandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'nin seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız' açıklamasında bulunmuştu.

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 19:53
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisindeki değişimi an be an paylaşmaya devam ediyor. TOGG'un sosyal medya hesabından son paylaşılan videoda 'TOGG Gemlik tesisimizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. ' ifadeleri kullanıldı.

TOGG KULLANICI DENEYİMİ LİDERİ THOMAS JUNK OLDU

Geçtiğimiz gün TOGG Kullanıcı Deneyimi ekibinin başına dünya çapında inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin şekillenmesine yönelik projelere öncülük eden Thomas Junk getirilmişti.

Sektörde 15 yılı aşkın deneyimi bulunan ve Ocak 2020'den bu yana TOGG'un kullanıcı deneyimi süreçlerine katkıda bulunan Junk, şirketin kullanıcı deneyimi tasarım dili ve stratejisini oluşturacak.

Junk, ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa'da inovasyon ve yaratıcı tasarım süreçlerinin desteklenmesine yönelik projelere öncülük etti.

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