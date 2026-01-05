İSTANBUL 16°C / 10°C
Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de dün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü: Tüm zamanların rekoru kırıldı
AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, dün Türkiye'de toplam 899 bin 27 megavatsaat elektrik üretimi yapıldı.

İthal kömür ve doğal gaz santrallerinden üretilen elektrik, rüzgar santrallerinin gerisinde kaldı.

İthal kömür santrallerinde dün 207 bin 872 megavatsaat, doğal gaz santrallerinde ise 131 bin 305 megavatsaat elektrik üretildi.

Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 253 bin 128 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

RÜZGARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28,2'ye ulaştı.

Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde en son 29 Haziran 2024'te günlük bazda 228 bin 604 megavatsaatle rekor kırılmıştı.

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 14 bin 546 megavat seviyesinde bulunuyor.

Türkiye dün 12 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 909 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

  • rüzgar enerjisi
  • elektrik üretimi
  • enerji rekorumuzu

