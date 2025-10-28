İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9509
  • EURO
    48,8935
  • ALTIN
    5302.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Türkiye'nin teknoloji yıldızları T3 bursuyla yetişiyor! Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları için son günler
Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin teknoloji yıldızları T3 bursuyla yetişiyor! Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları için son günler

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından hayata geçirilen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular devam ediyor. Bu yıl 5 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak program için son başvuru tarihi 30 Ekim olarak belirlendi.

AA28 Ekim 2025 Salı 10:09 - Güncelleme:
Türkiye'nin teknoloji yıldızları T3 bursuyla yetişiyor! Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları için son günler
ABONE OL

T3 Vakfından yapılan açıklamaya göre, program, gençlerin akademik gelişimlerini desteklemek, teknolojiye ilgilerini güçlendirmek ve toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirmek hedefiyle bu yıl da 6 kategoride uygulanacak.

"Yükselen Yıldız", "Eğitim Desteği", "Eğitmen Mentör", "Sen Geleceksin", "T3 AI Lisans Araştırmacı" ve "Etik İletişim" burs programlarıyla farklı yaş gruplarına ve disiplinlere hitap ediliyor.

İstanbul'da öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında aylık 6 bin lira destek sağlanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir kitleye ulaşan Eğitim Desteği Burs Programı ile 3 bin 200 öğrenciye 10 ay boyunca 4 bin lira burs desteği verilecek.

Eğitmen Mentör Burs Programı, Temel Bilimler, Mühendislik, PDR, Psikoloji, Sosyoloji ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 1100 bursiyere 12 ay boyunca aylık 6 bin lira destek sunuyor. Üniversite öğrencilerini toplumsal fayda projelerinde aktif rol almaya teşvik eden Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında ise 10 ay boyunca aylık 6 bin lira burs imkanı sağlanıyor.

Yapay zeka ve büyük dil modelleri üzerine araştırmalar yapan öğrenciler için oluşturulan T3 AI Lisans Araştırmacı Burs Programı, 6 ay boyunca aylık 7 bin lira destekle teknoloji alanında yenilikçi projelerin gelişimini teşvik ediyor. Medya, senaryo, kurgu, yazı ve sunum becerilerine odaklanan Etik İletişim Programı ise lisans ve lisansüstü öğrencilerine 10 ay boyunca aylık 6 bin lira burs fırsatı sunuyor.

T3 Vakfı bursiyerleri, aldıkları maddi desteğin yanı sıra Türkiye'nin önde gelen teknoloji ve sanayi şirketlerinde staj yapma imkanı bulacak.

Burs programına başvurular, 30 Ekim'de sona erecek. Başvurular, "bursiyer.t3vakfi.org" adresinden yapılabilecek.

  • T3 Vakfı burs
  • Milli Teknoloji Bursu
  • Özdemir Bayraktar
  • Türkiye Teknoloji Takımı
  • başvuru süreci
  • 5 bin öğrenci
  • burs desteği
  • son tarih
  • 30 Ekim
  • teknoloji eğitimi

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.