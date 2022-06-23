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Bilim-Teknoloji

Türkiye'nin 'uçan kalesi'ne kritik görev! Tonlarca su taşıyabiliyor

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri arasında yer alan ve TSK envanterinde bulunan, bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter, basın mensupları tarafından görüntülendi. Aynı zamanda Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen helikopter “uçan kale” olarak nitelendiriliyor.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 22:16 - Güncelleme:
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Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, alevlerin tehdit ettiği alanlarda ise tedbirler artırıldı.

Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangında Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlar da etkin şekilde görev alıyor.

UÇAN KALE OLARAK BİLİNİYOR

TSK envanterindeki CH-47 Chinook tipi helikopter, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan basın mensupları ile havalandı.

Öte yandan Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen helikopter "uçan kale" olarak nitelendiriliyor.

Yangın bölgesine ulaşmadan bambisine 10 tona yakın su dolduran helikopter, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

UZUN ZAMAN HAVADA KALABİLİYOR

Uzun süre havada kalan ve ekiplerin hava gücüne önemli ölçüde destek olan helikopter sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da daha önceki açıklamalarında ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını bildirmişti.

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